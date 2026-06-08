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KVIFF odtajnil hvězdy: do Varů přijedou Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg

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  11:01
Hvězdami letošního karlovarského festivalu budou američtí herci a režiséři Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg. Oba obdrží Cenu prezidenta. Jubilejní 60. ročník filmové přehlídky se uskuteční od 3. do 11. července.
Jesse Eisenberg na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Jesse Eisenberg na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025) | foto: AP

Maggie Gyllenhaalová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
Hotel Thermal během festivalu (8. července 2025)
Maggie Gyllenhaalová na cenách BAFTA v Londýně (22. února 2026)
Peter Sarsgaard a Maggie Gyllenhaalová na Academy Museum Gala v Los Angeles...
23 fotografií

Cenu prezidenta na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary obdrží režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a herec, režisér, scenárista a spisovatel Jesse Eisenberg.

„Jsme velmi rádi, že můžeme na festivalu přivítat tvůrce, kteří svou hereckou, scenáristickou a režijní tvorbou reprezentují aktuální trendy kinematografie a jejichž filmy divákům nabízejí intenzivní zážitek,“ říká výkonný ředitel Kryštof Mucha.

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„Maggie Gyllenhaalovou a Jesseho Eisenberga zdobí jistá ‚transatlantická citlivost‘, jejich herecká i režisérská práce má schopnost propojovat Nový svět s Evropou a brát si z obou tradic to nejpodstatnější. Smysl pro humor newyorských intelektuálů se pojí s moudrostí, talentem a originálním viděním světa,“ dodává umělecký ředitel Karel Och.

Jednou z hvězd letošního ročníku bude i Magda Vášáryová. Sedmasedmdesátiletá herečka převezme Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu na slavnostním zakončení. Herečku proslavily role v Marketě Lazarové či Postřižinách.

Magda Vášáryová

V hlavní soutěži se letos představí filmy ze Švýcarska, Dánska, Chile, Bulharska, Íránu či Kolumbie. Pořadatelé slibují multikulturní témata a „hodně filmů o ženách, často natočených muži“. Tuzemskou tvorbu zde bude reprezentovat snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou, Janem Cinou a Alenou Dolákovou. Režisér Holý se na festivalu už v minulosti představil se snímkem Zrcadla ve tmě.

V hlavní soutěži nás dále zastoupí drama Pramen, který vznikl v koprodukci se Slovenskem. V režii slovenského režiséra Ivana Ostrochovského se zde představí Aňa Geislerová jako lékařka v okresním slovenském městě 80. let. Snímek otevírá téma státem regulované porodnosti za minulého režimu. Celkem v soutěžích a zvláštním uvedení nabídne karlovarský festival 37 děl.

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