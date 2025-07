Festival míří do finále, cenu převezme herec Skarsgård a střihač Brožek

Příchody festivalových hostů na červený koberec by podle pořadatelů měly začít kolem 16:00, závěrečný večer začne ve Velkém sále Thermalu v 18:00.

Festival ještě v sobotu nabízí několik projekcí. Mezi nimi to bude například v sekci Zvláštní uvedení koprodukční drama Vše, co z tebe zbylo popisující život jedné palestinské rodiny od roku 1948 do současnosti. Odpoledne se ve Vodafone Lounge Thermal uskuteční předání Cen nestatutárních porot.

Letošní ročník festivalu v Karlových Varech od 4. července nabídl více než 130 celovečerních filmů, z toho 34 snímků v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení.

Americký herec Michael Douglas na letošním ročníku uvedl při příležitosti 50. výročí jeho vzniku digitálně restaurovanou verzi filmu režiséra Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary si odnesla americká herečka Dakota Johnsonová a zároveň představila své dva nové filmy.

Stejné ocenění osobně převzali americký herec Peter Sarsgaard a lucemburská herečka Vicky Kriepsová. Ocenění jim místo Jiřího Bartošky, který 8. května zemřel, předali ve Velkém sále Thermalu za bouřlivých ovací publika výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha a programový ředitel Karel Och.