Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vary vyhrál film Padlé ovoce. Čestné ceny převzaly Vášáryová, Binocheová a Wright

Tomáš Šťástka
Mirka Spáčilová
,
  19:50aktualizováno  20:27
Magda Vášáryová převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové...

Magda Vášáryová převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v Hotelu Thermal. (11. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Juliette Binocheová.převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...
Americký herec Jeffrey Wright převzal Křišťálový glóbus na závěrečném...
Dokumentaristka Helena Třeštíková převzala Křišťálový glóbus v karlovarském...
Zpěvačka Bára Basiková na závěrečném ceremoniálu KVIFF v karlovarském Hotelu...
21 fotografií
Karlovarský filmový festival vyhrál myanmarsko-česko-francouzský film Padlé ovoce. Mezi herci uspěli Anna Schinzová a Mads Mengel. Velkou cenu Proxima získal slovensko-český snímek Milovník, ne bojovník. Čestné ceny si za velkého potlesku Velkého sálu Hotelu Thermal převzali herci Magda Vášáryová, Jeffrey Wright a Juliette Binocheová.

Závěrečným večerem tradičně provedl Marek Eben. „Při tom loňském ročníku jsem měl pocit, že nás Jiří Bartoška ještě tak láskyplně držel za ruku. A letos jako by řekl: Děti, už to musíte zvládnout sami!“ řekl úvodem.

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převzala francouzská herečka Juliette Binocheová. „Moc jsem si přála sem přijet. Kdysi dávno, když jsem točila Nesnesitelnou lehkost bytí, to nebylo možné,“ zahájila svou řeč v slzách.

„V životě i v kariéře jsem měla velké štěstí a ráda bych vzpomněla na země, kde se umělci nemohou vyjadřovat. Myslím na obyvatele Palestiny, Libanonu a Ukrajiny,“ řekla. „Vášeň je srdcem toho, co děláme. Světlo může velice rychle vyprchat. Moc děkuji, Karlovy Vary!“ uzavřela.

Učila jsem se český přízvuk v angličtině, což mne mrzelo, řekla Juliette Binocheová

Pro Cenu prezidenta si hned v úvodu večera přišla bývalá československá herečka a nynější politička Magda Vášáryová. „Vy všichni víte, že ten dlouhý seznam filmů jsem natočila během dvaceti let. Potom mne požádal Václav Havel, abych se vrátila do jiného světa, a já jsem ráda, že jsem od roku 1989 mohla prosazovat úplně jinou úlohu Československé republiky,“ řekla dojatá herečka a připomněla historku s osvětlovači. „Děkuji vám, že jste na mne nezapomněli,“ dodala závěrem.

Stejnou cenu dostal i americký herec Jeffrey Wright. „To jste vůbec nemuseli, přijel bych sem klidně bezdůvodně. Je to můj nejoblíbenější festival,“ popisoval dojatý Wright. Připomněl, že zde byl před 29 lety, a zmínil, že mu moc chybí Jiří Bartoška.

Dále vzpomínal, jak se zde potkal s Milošem Formanem a zajímal se o scénář, který měl tehdy slavný český režisér s sebou. Zaobíral se příběhem o ruském spisovateli Puškinovi. „Ten film jsme nenatočili a Miloš jej už bohužel režírovat nebude,“ pokračoval Wright a mluvil o tom, že tento námět je přesně téma, které spojuje svět v kontrastu k tomu, jak se jej nyní mnozí snaží rozdělovat. „Možná zase přijedu a řeknu ‚ahoj‘. Děkuji!“ zakončil svou dlouhou řeč.

Juliette Binocheová.převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.. (11. července 2026)
Magda Vášáryová převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v Hotelu Thermal. (11. července 2026)
Americký herec Jeffrey Wright převzal Křišťálový glóbus na závěrečném ceremoniálu KVIFF v Hotelu Thermal. (11. července 2026)
Dokumentaristka Helena Třeštíková převzala Křišťálový glóbus v karlovarském Hotelu Thermal. (11. července 2026)
Zpěvačka Bára Basiková na závěrečném ceremoniálu KVIFF v karlovarském Hotelu Thermal. (11. července 2026)
21 fotografií

Křišťálový globus pro nejlepší film v hlavní soutěži porota přisoudila myanmarsko-česko-francouzskému snímku Padlé ovoce. Vypráví, jak dvě myanmarské textilní dělnice hledají únik z tvrdé reality ve vzájemném důvěrném vztahu, který je však v zemi společensky nepřijatelný.

„Točíme malé filmy a jen to, že nás sem vybrali, bylo skvělé. Je to náš první film, první festival a nikdy jsem nic nevyhrál. Je to tedy i první cena,“ pobavil sál svou překotnou řečí režisér Aun Pčou. „Byl to maximálně rizikový projekt, ale pro takovou zemi je i malá finanční pomoc významná,“ uvedl český producent Vít Janeček.

Zvláštní cenu poroty získal dánský snímek Nečekaný host, příběh rodinné slavnosti, do níž vpadne obávaná babička s psychickými problémy. I pro cenu za režii si přišel režisér tohoto snímku Mads Mengel.

Cenu pro herečku vyhrála Anna Schinzová za roli ve švýcarském filmu Šťastná rodina, kde jako samoživitelka pátrá po svých dětech odebraných k pěstounské péči. „Syn by byl radši, kdybych přivezla fotbalovou trofej,“ smála se a díky svým tuzemským kořenům dodala i pár slov česky. Mezi muži zabodoval Ghassan Saad za roli v libanonském filmu Potrubí, představitel instalatéra, do něhož městečko bez vody vkládá až příliš velké naděje.

Velkou cenu Proxima si odnesl slovensko-český snímek Milovník, ne bojovník, který líčí první lásku na prázdninách u babičky a slovy tvůrců rozdává „naději, blízkost, humor“.

Hlasování diváků vyhrál dokument Heleny Třeštíkové Bára Basiková, který se na první místo vyšvihl hned po premiéře a od té doby je neopustil. Režisérka prozradila, že vedle verze pro kina vznikla i třídílné televizní série o zpěvačce, jejíž barvité osudy sledovala třicet let.

Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben

„Děkuji Báře Basikové za její otevřenost a autenticitu,“ řekla režisérka Třeštíková a zmínila, že by si přála, aby byla Česká televize financovaná stejně jako dosud. „Jinak by nemohly vzniknout složitější projekty, na které potom diváci chodí a dají jim hlas – jako se stalo nám. Byla bych nerada, aby tohle všechno skončilo,“ uvedla.

Trofej ekumenické poroty získal snímek Za zády mi číhá lev, který líčí vznik nečekaného pouta mezi upjatou čtyřicátnicí a mladičkou senegalskou dívkou žádající o azyl. „Pro mne je to nesmírně důležitá cena,“ uvedla režisérka Tonia Mishiali.

Kofola, léto začíná na festivalech

Cenu Europa Cinemas Label, již udílejí evropští kinaři, dostal film Tři týdny poté, v němž se na školním výletu rozpoutá konfrontace žáků a učitelů kvůli nedávné sebevraždě jednoho ze studentů, vystaveného šikaně. „Kdyby náš film zachránil třeba jen jediný lidský život, splnil svůj účel,“ řekl režisér Miroslav Terzič.

Mezinárodní porota kritiků ocenila slovenský film Pramen, který se vrací ke sterilizaci romských žen. Režisér Ivan Ostrochovský podotkl, že si uznání váží o o to více, že sám byl původně filmovým kritikem: „Ale byl jsem příliš pomalý, tak jsem se stal režisérem, jenž si hledá producenty, kteří si počkají,“ zažertoval.

Všichni hvězdní hosté by chtěli točit příští znělku, líčí ředitel festivalu Kryštof Mucha

Na zakončovací večer dorazily například herečky Klára Issová, Denisa Barešová nebo Alžběta Malá. Po červeném koberci, který byl letos o několik metrů větší a vede přes celé prostranství před vstupem do Velkého sálu, se prošli i herec moderátor a herec Marek Eben, Bolek Polívka, zpěvačka Bára Basiková, režisérka Helena Třeštíková a další zástupci partnerů a sponzorů festivalu i pořadatelů.

Stovky přihlížejících návštěvníků si kromě zajímavostí k festivalu vyslechly i fakt, že letos se festivalu zúčastnilo 11 014 akreditovaných návštěvníků. Prodáno bylo 132 553 vstupenek na celkem 472 promítání. Čísla jsou meziročně vyšší. Loni bylo prodáno 128 133 vstupenek, předloni 127 325. Počet akreditovaných diváků také vzrostl, z loňských 9 949 a předloňských 10 769 o několik desítek.

Příští, už 61. ročník se uskuteční v termínu 2.-10. července 2027.

Vítězové 60. ročníku MFF Karlovy Vary

VELKÁ CENA – KŘIŠŤÁLOVÝ GLÓBUS
Padlé ovoce (Myanmar, Česká republika, Francie)

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
Nečekaný host (Dánsko)

CENA ZA REŽII
Mads Mengel za režii filmu Nečekaný host (Dánsko)

CENA ZA ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON
Anna Schinzová za roli ve filmu Šťastná rodina (Švýcarsko)

CENA ZA MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON
Ghassan Saad za roli ve filmu Potrubí (Libanon, Katar, Saúdská Arábie)

DIVÁCKÁ CENA DENÍKU PRÁVO
Bára Basiková (Česká republika)

VELKÁ CENA SOUTĚŽE PROXIMA
Milovník, ne bojovník (Slovensko, Česká republika)

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY SOUTĚŽE PROXIMA
Spalovna (Japonsko)

CENA ZA REŽII POROTY SOUTĚŽE PROXIMA
Efthimis Kosemund-Sanidis za režii filmu Člověk skoro celý (Řecko, Bulharsko, Německo, Kypr, Rumunsko)

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ POROTY SOUTĚŽE PROXIMA
33 kroků (Slovensko, Česká republika)

KŘIŠŤÁLOVÝ GLÓBUS - CENA ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII
Juliette Binocheová
Dustin Hoffman
Robert Richardson

CENA PREZIDENTA MFF KARLOVY VARY
Jesse Eisenberg
Maggie Gyllenhaalová
Magda Vášáryová
Jeffrey Wright

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film

Prezident Petr Pavel přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech na projekci...

Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...

Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech

Snímek z filmu Odyssea

Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...

Slavné tváře Hollywoodu i dámy z Hradu. Podívejte se na hvězdy červeného koberce

Zpěvačka Annet X zaujala během úvodu červeného koberce (3. července 2026).

V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg,...

Zemřela Bonnie Tyler, zpívala hity It’s a Heartache či Total Eclipse of the Heart

Někdejší popová hvězda Bonnie Tyler přijede do Ostravy, Brna a do Prahy.

Velšská zpěvačka Bonnie Tyler zemřela v nemocnici v portugalském městě Faro, kde byla hospitalizovaná po akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z...

PRVNÍ DOJMY: „Stará kráva zase brečí.“ Proč Bára Basiková ovládla Vary

Bára Basiková na premiéře časosběrného dokumentu o jejím životě (6. července...

Kdyby se dojímaly jen ženy, ale tolik mužů, kteří si utírají slzu, snad Velký sál Thermalu na karlovarském festivalu ještě nezažil. Přitom časosběrný portrét Bára Basiková není ufňukaný, neboť...

Vary vyhrál film Padlé ovoce. Čestné ceny převzaly Vášáryová, Binocheová a Wright

Magda Vášáryová převzala Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové...

Karlovarský filmový festival vyhrál myanmarsko-česko-francouzský film Padlé ovoce. Mezi herci uspěli Anna Schinzová a Mads Mengel. Velkou cenu Proxima získal slovensko-český snímek Milovník, ne...

11. července 2026  19:50,  aktualizováno  19:54

Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben

Vdova po Jiřím Bartoškovi Andrea na závěrečném ceremoniálu KVIFF. Doprovází ji...

Zakončení 60. ročníku karlovarského festivalu zahájil tradičně červený koberec. Následovat bude slavnostní ceremoniál. Tam pořadatelé předají Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové...

11. července 2026  16:03,  aktualizováno  17:59

Pitbull vytvořil rekord. Na jeho koncertě se sešlo přes 22 tisíc lidí s umělou pleší

Fanoušci rappera Pitbulla vytvořili na koncertu v londýnském Hyde Parku nový...

Americký rapper Pitbull vytvořil nový zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Na jeho pátečním koncertu v londýnském Hyde Parku se sešlo 22 141 lidí v plešatých převlecích, což je dosud největší...

11. července 2026  16:18

Dan Brown opět zavítal do Prahy. Od nakladatelství získal nevšední dar

Spisovatel Dan Brown obdržel od nakladatelství Argo mědirytinu zobrazující...

„Kde jsem se to ocitl?“ Zeptal se v nadsázce fanoušků úspěšný spisovatel Dan Brown na svém facebookovém profilu. Žádného sledujícího jistě nepřekvapilo, že se Američan opět vrátil do Prahy, dějiště...

11. července 2026  15:29

Všichni hvězdní hosté by chtěli točit příští znělku, líčí ředitel festivalu Kryštof Mucha

Výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha (12. července 2025)

V závěru 60. karlovarského festivalu přišel čas na bilanci. Jaký byl? Podle pořadatelů nabitý hvězdnými hosty i novými mladými diváky, ale také úvahami, jak dál rozšiřovat kapacitu, omezit politické...

11. července 2026  14:49

Učila jsem se český přízvuk v angličtině, což mne mrzelo, řekla Juliette Binocheová

Premium
Francouzská herečka Juliette Binoche na Mezinárodním filmovem festivalu Karlovy...

O natáčení filmů Nesnesitelná lehkost bytí i Čokoláda, překonávání vlastních limitů s choreografem Akramem Khanem či momentu, kdy ji Robert Redford v šatně přemlouval, aby se vrhla na dokument V nás....

11. července 2026

Byla jsem na KVIFF od začátku do konce. Těchto 12 filmů bych doporučila dál

Moment z 60. ročníku karlovarského festivalu (4. července 2026)

Na karlovarský festival jezdím pravidelně už od roku 2013. Ze začátku jen na víkend, později na prodloužený víkend a v posledních letech už od pátku do soboty, tedy na celý festival. Nejsem filmová...

11. července 2026

VIDEO: V Rotterdamu uctili zesnulého umělce 360 kilogramy arašídového másla

V muzeu v Rotterdamu rozetřeli na podlahu přes 360 kilogramů arašídového másla...

Na počest nizozemského umělce Wima T. Schipperse, který minulý měsíc zemřel, rozetřeli na podlahu muzea v Rotterdamu přes 360 kilogramů arašídového másla. Takové množství oblíbené pochutiny by...

11. července 2026  12:21

VE VARU S MIRKOU: Z Varů na Oscary, vltavín se Stromboli a krvaví Baconovi

Premium
Kevin Bacon s manželkou a synem uvádí Rodinný film

Konečně komedie! Ač je to k nevíře, z laviny tíživého umění se na sklonku festivalu vyloupla vtipná hříčka Rodinný film. Přivezli ji Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková, hrají v ní se svými dětmi Sosie a...

11. července 2026

TELEVIZIONÁŘ: Scarlett Johanssonová režíruje veteránku ve filmu Eleanor

Z filmu Eleanor

Kdo má ještě v paměti televizní příběh Svatá s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli, může jej porovnávat s americkým snímkem Eleanor, jehož českou televizní premiéru nasadí v sobotu stanice HBO.

11. července 2026

Od rapu po ambient. Deset domácích desek, které právě vyšly

Katarzia na svém sedmém studiovém albu Pozvi ma, neprídem otevírá témata...

Rap, alternativní rock, folk, ambient, alt-pop i experimentální elektronika. Domácí hudební scéna v posledních týdnech nabídla řadu nových alb zavedených jmen i začínajících interpretů. Přinášíme...

11. července 2026

K narozeninám jí dal syrové těsto. Magda Vášáryová měla neobyčejné manželství

Herečka Magda Vašáryová před světovou premiérou digitálně restaurované kopie...

Na filmovém plátně působila Magda Vášáryová vždy jako ztělesnění noblesy a později si získala respekt i jako diplomatka. O svém soukromí mluvila překvapivě pragmaticky. Manželství s Milanem Lasicou...

11. července 2026  6:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.