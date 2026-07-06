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VE VARU S MIRKOU: Klobouk ze Sklepa, Česká televize bez klobás a ježek papežem

Mirka Spáčilová
  10:00

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David Vávra, Tomáš Hanák a Milan Šteindler uvádějí restaurovaný film Kopytem sem, kopytem tam | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ve Varech se střídavě jásá a straší. Česká televize kvůli úsporám letos zrušila svůj tradiční večírek. Filmoví producenti sice oslavili úspěšný loňský rok, ale varují, že v případě omezení rozpočtu ČT bude zase hůř. A diváci tipují, jestli se na festivalu objeví ještě potrhlejší film než Vyvolený. Těžko.

Že Česká televize šetří, je sice chvályhodné, ale co si budeme nalhávat: v době, kdy vede plačtivou kampaň za zachování koncesionářských poplatků, neboť v případě omezených prostředků přidělených ze státního rozpočtu prý začne skomírat, by veřejné pořádání mejdanu připomínalo dráždění hada bosou nohou.

Nicméně stále ještě se na festivalu najdou ostrůvky, kde se peníze neřeší. Trio z Divadla Sklep, Tomáš Hanák, Milan Šteindler a David Vávra, svými žerty při uvádění snímku Kopytem sem, kopytem tam zaskočilo i tlumočnici, kterou dekorovalo kloboukem.

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