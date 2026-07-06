VE VARU S MIRKOU: Klobouk ze Sklepa, Česká televize bez klobás a ježek papežem

Že Česká televize šetří, je sice chvályhodné, ale co si budeme nalhávat: v době, kdy vede plačtivou kampaň za zachování koncesionářských poplatků, neboť v případě omezených prostředků přidělených ze státního rozpočtu prý začne skomírat, by veřejné pořádání mejdanu připomínalo dráždění hada bosou nohou.
Nicméně stále ještě se na festivalu najdou ostrůvky, kde se peníze neřeší. Trio z Divadla Sklep, Tomáš Hanák, Milan Šteindler a David Vávra, svými žerty při uvádění snímku Kopytem sem, kopytem tam zaskočilo i tlumočnici, kterou dekorovalo kloboukem.