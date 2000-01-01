Šedesátý ročník MFF Karlovy Vary je minulostí. Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jesse Eisenberg, Kevin Bacon či Juliette Binocheová. To je výčet jen některých z největších jmen, které bylo letos možné potkat na kolonádě. Devět dní nabitých filmy, hvězdami, koncerty a mnoha dalšími zážitky si můžete znovu připomenout v naší fotogalerii.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Festival letos slavil hned dvojité výročí. Osmdesát let od prvního ročníku (1946 ještě v Mariánských Lázních) a taktéž šedesátý ročník celkově. Za dob minulého režimu se totiž musel povinně střídat s Moskvou a jeden rok vynechal kvůli covidu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jubilejní 60. ročník začal v pátek 3. července. Filmoví fanoušci poctivě čekali na příjezdy hvězd.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
A úvod byl skutečně bombastický, když z prvního vozu vystoupila Annet X a rovnou začala zpívat.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Největšího aplausu se dočkal Dustin Hoffman, fanouškům se poctivě podepisoval a občas i trochu zavtipkoval.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ve Velkém sále Hotelu Thermal pak přečetl svou děkovnou řeč poté, co převzal Křišťálový glóbus za celoživotní přínos.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Cenu přebrala i americká herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová. Ve své řeči vzpomněla na studijní časy v Praze.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Tradiční ohňostroj totiž letos nahradila dronová show. Největší v historii naší země.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
A pak už se rozjel víkend a s ním naplno i festivalový program. Jesse Eisenberg přebral Cenu prezidenta MFF.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Během své řeči se vyznal ze svého vztahu ke střední Evropě. Nově se totiž stává držitelem polského občanství a chce v Evropě začít točit.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Podívat se na takovou klasiku na plátně Velkého sálu byl zážitek. Navíc v kontextu s tím, že mezi diváky celou dobu seděl i představitel hlavní role.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vedle projekcí se pochopitelně rozjely i večírky. Zde Hana Vagnerová na karlovarské BigBoard Party.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Festival letos ocenil naší filmovou kritičku Mirku Spáčilovou. Společně s Věrou Míškovou dostaly jako první v oboru cenu za dlouholetou podporu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Detail ceny. Novinářky ji dostaly i za podporu festivalu během boje s konkurenčním Zlatým golemem v polovině 90. let.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
David Vávra a Milan Šteindler slavnostně uvedli restaurovanou verze filmu Kopytem sem, kopytem tam.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Další osobností letošního ročníku byl Robert Richardson, trojnásobný držitel Oscara za nejlepší kameru.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Richardson v objetí s Janou Hojdovou. Mladá česká filmařka o něm natočila působivý dokument Bílý ďábel, kde se osobnost světového filmu nezvykle otevřela.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V hlavní soutěži nás letos zastoupily snímky Pramen s Aňou Geislerovou a Chica Checa s Janem Cinou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vedle filmových projekcí si na své přišli i seriáloví fandové. Třeba v koutku věnovaném sérii Rod draka.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ne festivalu měl vedle mnoha dalších premiéru i očekávaný film Bojovník v režii Tomáše Dianišky.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V rámci oslav 60/80 si mohli kolemjdoucí prohlédnout panely s momenty z historie festivalu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ester Geislerová v karlovarském Městském divadle uvedla film Dvě deci tuše, tedy dokument věnovaný jejímu otci Petrovi.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Režisérka Pepa Lubojacki na české premiéře dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Dokument, který si odnesl ceny z Berlinale, se taktéž dočkal ve Varech české premiéry.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Naše moderátorka Monika Zavřelová opět během festivalu točila své „Rozhovary“.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vedle dalších třeba s Pavlou Tomicovou, hlavní tváří zmíněného filmu Chica Checa.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Druhá polovina festivalu patřila dalším hvězdám. Na koberci se představila francouzská oscarová herečka Juliette Binocheová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ten dorazil s manželkou Kyrou Sedgwickovou a synem, aby zde představili svůj Rodinný film.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Bára Basiková byla nejen hvězdou časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové, ale i několika koncertů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na vyhlídce Diana ji v rámci koncertu Stromboli doprovodil Michal Pavlíček.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Právě zde si Helena Třeštíková přebrala cenu od innogy. Nebyla to jediná cena pro dokument nazvaný jednoduše Bára Basiková.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na závěrečném červeném koberci zavtipkoval Bolek Polívka s kloboukem na hůlce.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pavlína Pořízková s rodinou. Někdejší modelka zde představila film Bardotky, kde si zahraje s Evou Holubovou a Dagmar Havlovou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Andreu Bartoškovou s vnučkou doprovodil po červeném koberci moderátor Marek Eben.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Juliette Binocheová se podepisuje na kameru. I to byla jedna z novinek letošního koberce.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Oscarová herečka si pak převzala cenu za celoživotní přinos filmu. V úvodu své řeči dojemně vzpomínala, že sem v 80. letech nemohla vycestovat.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
A stejně tak herec Jeffrey Wright. Ten vzpomínal na Jiřího Bartošku a Miloše Formana. Hostem festivalu byl totiž poprvé před 29 lety.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Helena Třeštíková přebrala cenu diváků. Získala ji právě za časosběrný dokument o Báře Basikové.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hlavní cenu přisoudila porota snímku Padlé ovoce v myanmarsko-česko-francouzské koprodukci.
Autor: Anna Kristová, MAFRA