Od Hoffmana po Vášáryovou. Projděte si momenty Varů v nejlepších fotografiích

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Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Andělé a démoni 60 %, Krvavá nevěsta 60 %, Svět pod hlavou 65 %, Godzilla 65 %, Zpátky do ringu 55 %, Most špiónů 60 %, Zraněná srdce 55 %, Lee Cronin: Mumie 60 %, Samotáři 80 %, Most! 70 %, Volha 70 %, Martin a Venuše 50 %
Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film
Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...
Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech
Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...
Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben
Zakončení 60. ročníku karlovarského festivalu zahájil tradičně červený koberec. Před samotným slavnostním ceremoniálem se po něm prošly tuzemské i zahraniční hvězdy. Vedle oceněných Juliette...
Zemřela Bonnie Tyler, zpívala hity It’s a Heartache či Total Eclipse of the Heart
Velšská zpěvačka Bonnie Tyler zemřela v nemocnici v portugalském městě Faro, kde byla hospitalizovaná po akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z...
Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku
V australském Sydney zemřel ve věku 78 let novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na instagramu. Herec je známý například z filmu Jurský park nebo seriálu Gangy z...
Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku
V australském Sydney zemřel ve věku 78 let novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na instagramu. Herec je známý například z filmu Jurský park nebo seriálu Gangy z...
Prahu česká šestá zastávka německých elektronických pionýrů Kraftwerk
Pražské Forum Karlín čeká ve středu 15. července šestá zastávka německé legendy elektronické hudby Kraftwerk v Česku. Poprvé zde kapela zahrála v roce 1991 v Paláci kultury a zatím naposledy jsme ji...
Česká turistka zemřela v Malé Fatře. Uklouzla a padala terénem
Třiasedmdesátiletá česká turistka v neděli nepřežila pád ve slovenském pohoří Malá Fatra. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem, oznámila horská záchranná služba (HZS). Neštěstí se stalo v...
Jazz měl režim nejdřív za zvrhlý. Vlasta Průchová zpívala s Gottem, pak přišel trest
Její jméno dnes rezonuje spíš mezi fajnšmekry, většinoví posluchači odchovaní na generaci zpěváků 60. let asi marně loví v paměti, s jakou písní by si jméno Vlasty Průchové mohli spojit. Přitom právě...
Ondříček se vrací k duchu Samotářů v komedii Kluci to vidí jinak než holky
Režisér David Ondříček představil na festivalu v Karlových Varech trailer ke své nové komedii Kluci to vidí jinak než holky, k níž napsal i scénář. Na produkci se podílel ředitel festivalu Kryštof...
Drag queen je pocta Heleně Vondráčkové. Doufáme, že to tak přijme, říká Jan Cina
V nezvyklé úloze se v české filmové novince Chica Checa představí Jan Cina. Hraje zde mladíka, který se věnuje fenoménu drag queen. Ve filmu tak hned dvakrát předvede vystoupení v roli Heleny...
Od Hoffmana po Vášáryovou. Projděte si momenty Varů v nejlepších fotografiích
Šedesátý ročník MFF Karlovy Vary je minulostí. Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Jesse Eisenberg, Kevin Bacon či Juliette Binocheová. To je výčet jen některých z největších jmen, které bylo letos možné...
Dojmy z Varů: Kevin Bacon přivezl rodinu i vlastní krvavý horor
V sekci Po zavíračce v pátek rodina Baconových uvedla svůj osobitý Rodinný film. Ve snímku o rodině hraje skutečná rodina: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick a jejich děti Travis a Sosie. Do Varů nakonec...
VE VARU S MIRKOU: Trvale udržitelný festival, který už nepotřebuje revoluci
Čekalo se, že vzhledem k dvojitému výročí, 60. ročníku a osmdesáti letům od svého vzniku, kdy začínal v Mariánských Lázních a pak se povinně střídal s Moskvou, bude letošní karlovarský festival jiný....
Ne do Ameriky, ale mnohem dál. Ian Curtis se naposledy vyfotil a dal světu sbohem
Vypadá to jako běžná pasová fotografie a taky to vlastně je běžná pasová fotografie. Zároveň to ale je poslední snímek Iana Curtise, zpěváka britské post-punkové kapely Joy Division před jeho...
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Kolo Evenepoela pod bedlivým dohledem. A jak je rychlé? Tour očima mechanika
Zatímco cyklisté už na hotelu regenerují, venku to u týmového kamionu pořádně žije. Mechanici myjí kola, rozebírají je a připravují, aby byla na další den znovu ve stoprocentní kondici. „Po každé...
Vary vyhrál film Padlé ovoce. Čestné ceny převzali Vášáryová, Binocheová a Wright
Karlovarský filmový festival vyhrál myanmarsko-česko-francouzský film Padlé ovoce. Mezi herci uspěli Anna Schinzová a Mads Mengel. Velkou cenu Proxima získal slovensko-český snímek Milovník, ne...