Při zahájení karlovarského festivalu zahraje i kapela Morcheeba

Londýnskou kapelu Morcheeba založili v roce 1995 bratři Paul a Ross Godfreyovi se zpěvačkou Skye Edwardsovou. Debutový singl Trigger Hippie znamenal faktický start skupiny Morcheeba jako tria a díky tomu zanedlouho získali smlouvu s nahrávací společností. V roce 1996 vydali uznávané debutové album Who Can You Trust? a začali hrát naživo.

Během několika následujících let se kapela dostala do celosvětového povědomí, za průlomové pak hudební kritika považuje album Big Calm z roku 1998. Morcheeba doposud vydala deset studiových alb, z nichž vzešla řada hitů, zatím posledním je album Blackest Blue, vydané v roce 2021.

Morcheeba koncertovala v Česku několikrát, naposledy na festivalu Metronome Prague Warm Up v září 2021. Ve Varech zahraje 30. června od 19 hodin, ve 22.45 naváže koncert Indoor Garden Party s Russellem Crowem.

Hudební program zahajovacího večera karlovarského festivalu doplní vystoupení zpěváka Vojtěcha Dyka s jeho autorským projektem D.Y.K. od 21 hodin u Vřídelní kolonády.