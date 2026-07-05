Bez vás by Bartoška Golema neporazil. Mirka Spáčilová dostala cenu od festivalu

Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
Vedení karlovarského festivalu, tedy Kryštof Mucha s Karlem Ochem, se rozhodlo ocenit dvě dlouholeté festivalové novinářky a filmové publicistky Mirku Spáčilovou a Věru Míškovou. Využili k tomu letošní dvojité výročí přehlídky: právě se koná její 60. ročník a navíc letos uplynulo přesně 80 let od toho vůbec prvního.
„Když připravujete takové velké výročí, tak si procházíte všechna jména, která se zasloužila o úspěch festivalu,“ uvedl výkonný ředitel Kryštof Mucha. „Některá se zasloužila více, některá méně a bez některých by se ten úspěch festivalu nedal udělat vůbec. Proto bychom chtěli ocenit dvě dámy, které přesně toto splňují. Dvě dámy, které byly klíčové pro úspěch festivalu v 90. letech a o kterých Jiří Bartoška říkal, že ‚bez nich by toho Golema neporazil‘,“ pokračoval Mucha a pozval na pódium legendy české žurnalistiky.
„Chtěla bych festivalu poděkovat a sdělit vedení, že nám bylo ctí a národním svátkem a také velkou radostí a dokonce zábavou pomáhat. Hlavně v těch 90. letech, kdy jsme ještě neznaly vlnu korektnosti,“ uvedla Mirka Spáčilová, dlouholetá filmová kritička iDNES.cz a MF DNES. „Chtěla bych poděkovat za podporu své rodině, která musí jednou do roka vydržet bez servisu, svým kolegům z MF DNES i jiných redakcí a pozdravit na dálku Jiřího Borovičku, našeho kolegu, který tu naši válku proti Golemovi také táhl,“ pokračovala publicistka.
„Při vzpomínce na Jiřího Bartošku bych ráda přidala jednu moudrost, kterou mne naučil. Rok poté, co se Zlatý golem poroučel, jsme přijeli do Varů a já zjistila, že mezi pozvanými hosty jsou jeho čelní představitelé. Tak jsem se Jiřího Bartošky ptala, co to má znamenat a on mi řekl: ‚Proč ne, vždyť jsme přece vyhráli.‘ Takže já bych festivalu přála, aby mu ta velkrysost vydržela hodně let,“ dodala Spáčilová.
„Ani nedovedu vypovědět, jaké to bylo překvapení, když jsem se dozvěděla, že zde jako první dvě novinářky dostaneme cenu. Je to obrovská čest a ocenění práce, kterou jsme všichni, co sem ty dlouhé roky jezdíme, dělali velmi rádi,“ uvedla Věra Míšková, dlouholetá publicistka a filmová kritička Práva.
Zlatý golem byl filmový festival, který se v letech 1995 a 1996 konal v Praze. Vznikl odštěpením části nadace Filmfestival KV pod vedením režiséra Antonína Moskalyka, které se podařilo přesvědčit Mezinárodní federaci asociací filmových producentů ohledně získání akreditace pro festival kategorie A.
Festivalové glosy, první dojmy a recenze Mirky Spáčilové můžete sledovat zde.