OBRAZEM: Deštivé pondělí ve Varech lákalo na novinky s Bartoškou i Svěrákem

Celodenní deštivé počasí zahnalo festivalové diváky do filmových sálů a dalších míst pod střechou. Bylo se na co dívat, v pondělí se totiž ve Varech představily hned tři očekávané české filmy. Už za měsíc dorazí do kin snímek Zbožňovaný s Jiřím Bartoškou, příští rok se pak diváci dočkají filmového Vyšehradu a Svěrákova Betlémského světla.