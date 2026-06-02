V hlavní soutěži MFF Karlovy Vary nás zastoupí filmy s Tomicovou a Geislerovou

Autor: ,
  10:17
Snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou a česko-slovenská koprodukce Pramen s Aňou Geislerovou nás budou letos reprezentovat v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jubilejní 60. ročník filmové přehlídky se uskuteční od 3. do 11. července.
Letní shakespearovské slavnosti slibují i letos mimořádnou podívanou. Postará se o to i Pavla Tomicová. | foto: Profimedia.cz

Magda Vášáryová
Oficiální plakát 60. ročníku MFF Karlovy Vary
Jana Plodková se prochází po červeném koberci před uvedením filmu Karavan (9....
V hlavní soutěži se letos představí filmy ze Švýcarska, Dánska, Chile, Bulharska, Íránu či Kolumbie. Pořadatelé slibují multikulturní témata a „hodně filmů o ženách, často natočených muži“. Tuzemskou tvorbu zde bude reprezentovat snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou, Janem Cinou a Alenou Dolákovou. Režisér Holý se na festivalu už v minulosti představil se snímkem Zrcadla ve tmě.

V hlavní soutěži nás dále zastoupí drama Pramen, který vznikl v koprodukci se Slovenskem. V režii slovenského režiséra Ivana Ostrochovského se zde představí Aňa Geislerová.

Slováci dále budou mít šanci s filmy Milovník, ne bojovník a Třicet tři kroků. Druhý zmíněný vznikl pro změnu ve slovensko-české koprodukci.

Celkem v soutěžích a zvláštním uvedení nabídne karlovarský festival 37 děl.

Cena pro Magdu Vášáryovou. Karlovarský festival představil svůj šedesátý ročník

Jednou z hvězd letošního ročníku bude Magda Vášáryová. Sedmasedmdesátiletá herečka převezme Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu na slavnostním zakončení. Herečku proslavily role v Marketě Lazarové či Postřižinách.

Festival chce oceněním jedné z nejvýraznějších slovenských hereček vyjádřit nejen respekt k její herecké práci, ale i připomenout jedinečné umělecké propojení českých a slovenských filmařů, kteří tvořili společnou filmovou historii, jak informoval výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha.

„Karlovarský festival uvede jako poctu Magdě Vášáryové film Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni. Snímek, na jehož scénáři Jakubisko spolupracoval se spisovatelem Karolem Sidonem,“ uvedli pořadatelé.

Festival každý rok znovuuvádí slavný český film, který se dočkal restaurované podoby. Letos to bude komedie Kopytem sem, kopytem tam (1988) režisérky Věry Chytilové. Tedy snímek, který se právě ve Varech natáčel.

Tvůrčí souznění tehdy režisérka našla v členech Divadla Sklep. Ve filmu hrají Tomáš Hanák, Milan Šteindler, David Vávra, Tereza Kučerová a dále Chantal Poullain či Jiří Bartoška. Hanák, Šteindler a Vávra restaurovaný film na festivalu osobně uvedou.

