Český snímek Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka připomíná známou kauzu okolo Bohumila Kulínského a souboru Bambini di Praga. Odehrává se totiž ve světě proslulého dívčího sboru a prestižních koncertů, jejichž vrcholem je turné po vysněné Americe. A právě po tom všem na začátku devadesátých let touží hlavní hrdinka, třináctiletá Karolína. Během přelomové sezony se musí vyrovnat s nadanými konkurentkami včetně své starší sestry a získat si přízeň obdivovaného sbormistra v podání Juraje Loje.

Dokument Raději zešílet v divočině natočil režisér Miro Remo. Vypráví v něm o osudech lidí, kteří se stali novodobými poustevníky. „Film je hlubokým ponorem do tajemných zákoutí lidské duše; sondou do dlouhodobé samoty a izolace; výpravou do paralelního světa, který přes svou zdánlivou odlehlost klade velmi nepříjemné otázky o naší vlastní realitě,“ stojí na webu České televize, která se podílí na výrobě.

V hlavní soutěži se tedy opět objeví i dokumenty, vedle toho českého to bude i snímek mapující dopady války na ukrajinskou přírodu. Po letech je zde zastoupena i francouzská kinematografie, konkrétně snímkem Z lásky. Mezi dvanácti soutěžními snímky je i jeden z Íránu, jeho název ovšem zatím pořadatelé z bezpečnostních důvodů tají.

V ústřední porotě nás bude reprezentovat režisér a herec Jiří Mádl. Zasedne například po bok švédské herečky Tuvy Novotny.

Ve vedlejší soutěži Proxima se objeví snímkům třináct. Za tuzemskou tvorbu zde bojuje film Na druhé straně léta, jemnou studii dospívání natočil Vojtěch Strakatý. Slovenskou kinematografii reprezentuje snímek Placené volno. Silné zastoupení zde má Latinská Amerika.

V sekci Zvláštní uvedení uvidí návštěvníci festivalu snímek Vše, co z tebe zbylo, který byl letos promítán na Sundance a dále britský snímek Vážka s Andreou Riseboroughovou a Brendou Blethynovou. Uveden zde bude také český film Karavan s Annou Geislerovou, který letos soutěžil v Cannes. Dále drama Letní škola, 2001 režiséra Dužana Duonga přinášející vhled do první vietnamské generace, která vyrostla čistě u nás. A taktéž snímek Duchoň režiséra Petera Bebjaka věnovaný pozapomenutému zpěvákovi Karlu Duchoňovi. Slovenskou tvorbu zde zastoupí film Nahoře nebe, v dolině já.

59. ročník karlovarského festivalu se letos uskuteční mezi 4. a 12. červencem. Bude to jen necelé dva měsíce poté, co zemřel prezident a ústřední tvář přehlídky Jiří Bartoška. „Promýšlíme, jak jeho památku filmově uctít,“ uvedli pořadatelé festivalu na dotaz iDNES.cz.