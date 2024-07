VIDEO: Herec je jako cirkusový kůň. Bartoška bilancuje festival

Filmové Vary 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Loni měl také zdravotní problémy, ale tvrdil, že festivalová nálada jej nabíjí. Pomohlo to i letos? „Herec je jako cirkusový kůň, jakmile ucítí piliny a světla, ožije. A hlavně pomáhá, když vám lidé chodí děkovat za zážitky,“ přiznal.

Jednou z letošních novinek bylo setkání českých hereckých bardů. „Vyloženě se rozsvítili, škoda, že někteří už se necítili na to, aby zůstali déle. Byla by to fajn parta na červený koberec, určitě to příště zopakujeme,“ zdůraznil, že jde o poctu osobnostem, které symbolizují celou etapu domácí kinematografie.

Také nové české filmy slavily ve Varech úspěch, v diváckém hlasování obsadily sedm příček ve vítězné desítce. „Všimli ti toho i zahraniční hosté, každá druhá otázka se týkala českých novinek, budily respekt a otevřely si cestu do světa, což potěší,“ podotkl programový ředitel Karel Och.

Nadšení projevily též letošní zahraniční hvězdy. „Dokonce všechny bez výjimky by rády jak natočily příští znělku, tak přijely znovu v rolích porotců. Ovšem na znělku už máme z předchozích ročníků frontu,“ zmínil výkonný ředitel festivalu Karel Mucha.

Vyjádřil se rovněž k některým stížnostem diváků, kteří se na festivalové projekce nedostali. „To se stává každý rok, zapříčiní to vždy jeden či dva nejžádanější hity, letos domácí premiéry Vlna a Mord. Snížili jsme celkový počet filmů, aby se daly víckrát reprízovat, třeba Vlny se promítaly čtyřikrát, ale kapacity sálů jsou prostě dané,“ doplnil Mucha.

Posílení online služeb označili pořadatelé za důležité zejména z hlediska profesionálů z filmového průmyslu, kteří se účastní programu Industry, protože festival je tak celosvětově více na očích.

Zároveň se však neobávají, že by kvůli streamování klíčových festivalových událostí přišel festival o přímé účastníky, což potvrzují i závěrečné statistiky 58. ročníku, Skoro jedenáct tisíc akreditovaných návštěvníků a přes 127 tisíc prodaných vstupenek jsou čísla srovnatelná s předešlými lety.

Příští karlovarský festival se odehraje od 4. do 12. července 2025, rozhovor s Jiřím Bartoškou najdete na videu.