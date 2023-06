Kolekci hvězd ve Varech završí Robin Wrightová. Bartoškova účast je nejistá

Prezident a hlavní tvář filmového festivalu Jiří Bartoška prý nadále zůstává v nemocnici. Pořadatelé v čele s Kryštofem Muchou uvedli, že Bartoškův stav není fatální a rozhodně se nejedná o recidivu rakoviny, se kterou před lety úspěšně bojoval. Jak to bude s jeho osobní účastí na samotné akci, se však zatím neví a uvidí se dle aktuálního stavu.

„Jsme s ním v intenzivním kontaktu, denně řešíme věci kolem festivalu,“ dodali organizátoři.

Americká herečka Robin Wrightová převezme na závěr festivalu Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Sedmapadesátiletá herečka a držitelka Zlatého glóbu za výkon v seriálu Dům z karet si ke své poctě vybrala fantasy snímek Princezna nevěsta z roku 1987, který její kariéru prakticky odstartoval. Následně se totiž spolu s Robinem Williamsem objevila ve snímku Hračky a především po boku Toma Hankse ve Forrestu Gumpovi. V legendárním Zemeckisově filmu ztvárnila hrdinovu lásku Jenny.

V roce 2017 si Wrightová zahrála poručici Joshi ve filmu Blade Runner 2049 či generálku kmene Amazonek Antiope ve filmech Liga spravedlnosti a také Wonder Woman, tento film se dokonce stal nejvýdělečnějším „superhrdinským“ filmem všech dob. Následující rok si roli Antiope zopakovala ve filmu Wonder Woman 1984. Letos na podzim se herečka představí v hlavní roli fantasy Damsel, kde si zahraje po boku Millie Bobby Brownové. A také ve filmu Here režiséra Roberta Zemeckise, kde bude jejím hereckým partnerem opět Tom Hanks.

Seriálovou stopu zatím Wrightová zanechala vlastně pouze v Domu z karet, ovšem výraznou. Na Zlatý glóbus byla za zdejší výkon nominována celkem třikrát, vyšlo to hned poprvé v roce 2014. Herečka několik dílu populárního seriálu s Kevinem Spaceym i režírovala. Úplně první nominaci na Zlatý glóbus si vysloužila už za zmíněnou roli ve Forrestu Gumpovi.

K již dříve oznámeným hereckým jménům Russell Crowe, Alicia Vikanderová a Ewan McGregor přibývají také hosté z řad režisérů jako osobnost slovenského filmu Eduard Grečner. Jednadevadesátiletý tvůrce přiveze svůj nejslavnější film Drak se vrací i světovou premiéru dokumentu o své dráze Pravda je to nejdůležitější. Mimo jiné v něm líčí svou první návštěvu festivalu v roce 1948, který se tehdy konal nejen v Karlových Varech, ale i v Mariánských Lázních.

Na festival dále dorazí francouzský herec a režisér Vincent Perez známý z filmů Královna Margot, Vrána: Město andělů nebo úspěšné filmové adaptace Cyrana z Bergeracu. Osobně zde v rámci sekce Horizonty uvede historický snímek Ve jménu cti.

Z nejnovějších děl světových festivalů pak do programu přibudou vítězové, třeba Byt č. 10-01 kraloval na Sundance, titul Na lodi Adamant ovládl Berlinale a Anatomie pádu vyhrála v Cannes.

Sto let studia Disney oslaví jeho první celovečerní animovaný film Sněhurka a sedm trpaslíků, v sekci Půlnoční filmy se zase vrátí Cesta draka, která připomene půlstoletí od dosud neobjasněného skonu mistra kung-fu Bruce Leeho.

Závěrečným snímkem letošního festivalu bude letošní americká novinka Šampióni, v remaku španělském úspěšného filmu z roku 2018 o vznětlivém basketbalovém trenérovi si zahrál Woody Harrelson.