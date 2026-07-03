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Mám stejné tetování, suše zavtipkoval Hoffman s redaktorkou. Jinak nemluvil

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  20:37
Herec Dustin Hoffman na červeném koberci na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech s nikým příliš nemluvil. Svědomitě však plnil povinnosti hlavní hvězdy programu. Drobným zpestřením byl okamžik, kdy si všiml malého tetování na paži redaktorky.

„Můžete nám malinko zamávat? Jenom malinko,“ povzbudila redaktorka iDNES.cz držitele dvou Oscarů a hlavní hvězdu filmového festivalu v Karlových Varech Dustina Hoffmana.

Hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman s manželkou Lisou. (3. července 2026)
Tetování redaktorky, které pochválil i herec Dustin Hoffman na 60. ročníku MFF ve Varech. (3. července 2026)
Hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman. (3. července 2026)
Annet X zahajuje červený koberec 60. MFF v Karlových Varech. (3. července 2026)
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Herec dorazil na slavnostní zahájení programu se svou chotí Lisou Hoffmanovou, ale kromě tichého projevu elegance a pokory a lehkých náznaků úsměvu s nikým moc nemluvil. Trpělivě rozdával podpisy chtivým fanouškům a pózoval před objektivy četných kamer.

Po pronesení díků se chystal odejít do vnitřních prostor hotelu Thermal. Malá drobnost však upoutala jeho pozornost.

Dojatý Hoffman převzal Křišťálový glóbus. Děkuji, že sdílíte mou starost o film, řekl

„Mám to stejné tetování,“ ozval se a ukázal na malou vílu na levém předloktí redaktorky.

„Máte stejné tetování?“ nevěřila svým uším. Herec se poté s úsměvem odebral do hlavního sálu hotelu Thermal, kde převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy

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Osmaosmdesátiletého Hoffmana diváci znají ze snímků Rain Man a Kramerová versus Kramer, které mu vynesly Oscara, nebo z filmových hitů Malý velký muž či Tootsie.

Tetování redaktorky, které pochválil i herec Dustin Hoffman na 60. ročníku MFF ve Varech. (3. července 2026)

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