„Můžete nám malinko zamávat? Jenom malinko,“ povzbudila redaktorka iDNES.cz držitele dvou Oscarů a hlavní hvězdu filmového festivalu v Karlových Varech Dustina Hoffmana.
Herec dorazil na slavnostní zahájení programu se svou chotí Lisou Hoffmanovou, ale kromě tichého projevu elegance a pokory a lehkých náznaků úsměvu s nikým moc nemluvil. Trpělivě rozdával podpisy chtivým fanouškům a pózoval před objektivy četných kamer.
Po pronesení díků se chystal odejít do vnitřních prostor hotelu Thermal. Malá drobnost však upoutala jeho pozornost.
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Dojatý Hoffman převzal Křišťálový glóbus. Děkuji, že sdílíte mou starost o film, řekl
„Mám to stejné tetování,“ ozval se a ukázal na malou vílu na levém předloktí redaktorky.
„Máte stejné tetování?“ nevěřila svým uším. Herec se poté s úsměvem odebral do hlavního sálu hotelu Thermal, kde převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
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Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy
Dustin Hoffman byl vysněným hostem ředitele festivalu Jiřího Bartošky. Letos přijal pozvání, na což jsou nynější ředitelé Karel Och a Kryštof Mucha hrdí. Na hercovo přání zde v sobotu uvedou jeho průlomový snímek Absolvent od režiséra Mikea Nicholse.
Osmaosmdesátiletého Hoffmana diváci znají ze snímků Rain Man a Kramerová versus Kramer, které mu vynesly Oscara, nebo z filmových hitů Malý velký muž či Tootsie.