Podrobnosti doplňujeme.
Druhá Strážnice nehrozí. Ministr Klempíř se zahájení MFF nakonec nezúčastní
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze
Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...
Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg
Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...
Keitel si na červeném koberci zatančil. V Thermalu je i Eisenberg a Gyllenhaalová
V Karlových Varech začal úvodním hudebním vystoupením Annet X 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii...
OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně
Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...
Druhá Strážnice nehrozí. Ministr Klempíř se zahájení MFF nakonec nezúčastní
Ministr kultury Klempíř se nezúčastní pátečního zahájení karlovarského filmového festivalu. Podle něj má večer patřit filmům, ne politickým sporům.
Keitel si na červeném koberci zatančil. V Thermalu je i Eisenberg a Gyllenhaalová
V Karlových Varech začal úvodním hudebním vystoupením Annet X 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii...
Dlouhé zbraně, kontrola krve, voda pro psy. Policie se na MFF ve Varech připravila
Policie chystá po dobu filmového festivalu v Karlových Varech mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet bude na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku a plynulost v silničním provozu....
Filmem pro stoletou tetu Eisenberg dojal Polsko i Hollywood. Její reakce ho mrzela
Americký herec, scenárista a režisér Jesse Eisenberg letos dorazí na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Hvězda filmů The Social Network, Zombieland nebo A Real Pain je známá nejen svými...
ROZHOVARY: Dustin Hoffman byl Bartoškův vysněný host, prozrazují šéfové festivalu
Každému ročníku karlovarského filmového festivalu předcházejí měsíce i roky vyjednávání, drobných zázraků i zklamání. O tom, jaké byly ty letošní, promluvili ve festivalovém speciálu ROZHOVARY Moniky...
Úsměvy vyčerpala už na letišti. Redaktor vyrazil do Varů na příjezdy filmových hvězd
K Puppu? Na letiště? Nebo snad před jednu z mnoha luxusních restaurací? Sběratelé podpisů a fotek hollywoodských hvězd mají letos v Karlových Varech pěknou honičku. Pořadatelé ozdobili jubilejní...
GLOSA: Zvučné jméno neznamená lepší show. DJ R3hab v Ostravě překonal Harrise
Druhý den ostravského festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love navázal na skvěle rozjetý program úvodního dne. O magický zážitek se postaral maskovaný DJ Marshmello nebo nizozemsko-marocký...
Gyllenhaalová, nebo Hoffman? Zájem o vstupenky na festival mluví jasně
Zatímco slavnostní zahájení 60. ročníku MFF Karlovy Vary proběhne dnes v 18 hodin, pro diváky už festival odstartoval včera. Získat vstupenky na páteční a sobotní projekce vyžadovalo značné úsilí a...
Jaký je váš nejsilnější zážitek z Varů? Pilsner Urquell sbírá festivalové příběhy
Karlovy Vary nejsou jen o filmech. Jsou o chvílích mezi nimi. Právě tyto okamžiky si chce letos připomenout Pilsner Urquell, který vyzývá návštěvníky jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového...
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
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Vary special year. Hrnky, ponožky, ale i parfém. Čím lákají festivalové suvenýry?
Vedle nepřeberného množství snímků nabízí 60. ročník karlovarského filmového festivalu opět i speciální merch. A kromě obvyklých kousků se najdou i speciální novinky. Třeba batohy a ledvinky od firmy...
Cena míru, buřty i vypráskání proutkem. Co všechno už prožil karlovarský festival
Začínalo se bez soutěže, přes železnou oponu pronikali jen Italové, pekly se buřty, bojovalo se hesly za mír i proutkem za hrabalovský projekt. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, jenž...