Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Druhá Strážnice nehrozí. Ministr Klempíř se zahájení MFF nakonec nezúčastní

Autor: ,
  18:05
Ministr kultury Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Karlovy Vary jsou připraveny na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...
Karlovy Vary jsou připraveny na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...
Annet X zahajuje červený koberec 60. MFF v Karlových Varech. (3. července 2026)
Petra Nesvačilová přichází na zahajovací večer 60. ročníku karlovarského...
30 fotografií
Ministr kultury Klempíř se nezúčastní pátečního zahájení karlovarského filmového festivalu. Podle něj má večer patřit filmům, ne politickým sporům.

Podrobnosti doplňujeme.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...

Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg

Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký...

Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...

Keitel si na červeném koberci zatančil. V Thermalu je i Eisenberg a Gyllenhaalová

Přímý přenos
Herec Harvey Keitel dorazil na slavnostní otevření 60. filmového festivalu v...

V Karlových Varech začal úvodním hudebním vystoupením Annet X 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii...

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

Druhá Strážnice nehrozí. Ministr Klempíř se zahájení MFF nakonec nezúčastní

Ministr kultury Oto Klempíř

Ministr kultury Klempíř se nezúčastní pátečního zahájení karlovarského filmového festivalu. Podle něj má večer patřit filmům, ne politickým sporům.

3. července 2026  18:05

Keitel si na červeném koberci zatančil. V Thermalu je i Eisenberg a Gyllenhaalová

Přímý přenos
Herec Harvey Keitel dorazil na slavnostní otevření 60. filmového festivalu v...

V Karlových Varech začal úvodním hudebním vystoupením Annet X 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii...

3. července 2026,  aktualizováno 

Dlouhé zbraně, kontrola krve, voda pro psy. Policie se na MFF ve Varech připravila

Fanoušci netrpělivě očekávají příjezd hostů na 60. ročník filmového festivalu v...

Policie chystá po dobu filmového festivalu v Karlových Varech mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet bude na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku a plynulost v silničním provozu....

3. července 2026  16:58

Filmem pro stoletou tetu Eisenberg dojal Polsko i Hollywood. Její reakce ho mrzela

Jesse Eisenberg na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)

Americký herec, scenárista a režisér Jesse Eisenberg letos dorazí na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Hvězda filmů The Social Network, Zombieland nebo A Real Pain je známá nejen svými...

3. července 2026

ROZHOVARY: Dustin Hoffman byl Bartoškův vysněný host, prozrazují šéfové festivalu

Rozhovory Moniky Zavřelové: Kryštof Mucha a Karel Och - Celý záznam

Každému ročníku karlovarského filmového festivalu předcházejí měsíce i roky vyjednávání, drobných zázraků i zklamání. O tom, jaké byly ty letošní, promluvili ve festivalovém speciálu ROZHOVARY Moniky...

3. července 2026

Úsměvy vyčerpala už na letišti. Redaktor vyrazil do Varů na příjezdy filmových hvězd

Premium
Přestože má americký herec Jesse Eisenberg na kontě hity jako Podfukáři,...

K Puppu? Na letiště? Nebo snad před jednu z mnoha luxusních restaurací? Sběratelé podpisů a fotek hollywoodských hvězd mají letos v Karlových Varech pěknou honičku. Pořadatelé ozdobili jubilejní...

3. července 2026  13:51

GLOSA: Zvučné jméno neznamená lepší show. DJ R3hab v Ostravě překonal Harrise

Druhý den ostravského festivalu Beats for Love si získal DJ R3hab. (2. července...

Druhý den ostravského festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love navázal na skvěle rozjetý program úvodního dne. O magický zážitek se postaral maskovaný DJ Marshmello nebo nizozemsko-marocký...

3. července 2026  12:24

Gyllenhaalová, nebo Hoffman? Zájem o vstupenky na festival mluví jasně

Maggie Gyllenhaalová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Zatímco slavnostní zahájení 60. ročníku MFF Karlovy Vary proběhne dnes v 18 hodin, pro diváky už festival odstartoval včera. Získat vstupenky na páteční a sobotní projekce vyžadovalo značné úsilí a...

3. července 2026  12:06

Jaký je váš nejsilnější zážitek z Varů? Pilsner Urquell sbírá festivalové příběhy

Pilsner Urquell na MFF Karlovy Vary.

Karlovy Vary nejsou jen o filmech. Jsou o chvílích mezi nimi. Právě tyto okamžiky si chce letos připomenout Pilsner Urquell, který vyzývá návštěvníky jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového...

3. července 2026  11:45

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

3. července 2026  10:19

Vary special year. Hrnky, ponožky, ale i parfém. Čím lákají festivalové suvenýry?

60. ročník karlovarského filmového festivalu přináší kromě vybraných snímků...

Vedle nepřeberného množství snímků nabízí 60. ročník karlovarského filmového festivalu opět i speciální merch. A kromě obvyklých kousků se najdou i speciální novinky. Třeba batohy a ledvinky od firmy...

3. července 2026

Cena míru, buřty i vypráskání proutkem. Co všechno už prožil karlovarský festival

Premium
Filmové hvězdy vozily z hotelu Pupp do hotelu Thermal kočáry tažené koňmi. Na...

Začínalo se bez soutěže, přes železnou oponu pronikali jen Italové, pekly se buřty, bojovalo se hesly za mír i proutkem za hrabalovský projekt. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, jenž...

3. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.