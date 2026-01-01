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V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg, Maggie Gyllenhaalová a Dustin Hoffman. Ani o domácí jména nebyla nouze. Ukázala se například Aňa Geislerová, Miroslav Donutil, Jitka Schneiderová nebo Jan Cina. Program symbolicky zahájila zpěvačka Annet X písní Babygirl.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ze zahraničních hvězd se jako první ukázal Harvey Keitel, hned zamířil k fanouškům u zábran, aby se podepsal na připravené fotografie.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
S manželkou Daphnou dokonce na koberci trochu zatančili na rytmickou podkresovou hudbu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Stejná slova jako Eisenberg pronesla i Maggie Gyllenhaalová. S moderátory se podělila o to, že jako devatenáctiletá dívka strávila kousek svého studentského života na škole v Praze.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herečku a režisérku Gyllenhaalovou do Thermalu doprovodil její manžel Peter Sarsgaard.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Držitele dvou Oscarů a hlavní hvězdu večera Dustina Hoffmana ihned po příjezdu obklopilo velké množství objektivů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
S chotí Lisou Hoffmanovou trpělivě pózovali před kamerami a i když v porovnání s ostatními zahraničními hosty tolik nemluvil, poctivě plnili povinnosti hlavní hvězdy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na zahájení festivalu dorazila také bývalá první dáma Livia Klausová s vnoučaty.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na slavnostním zahájení největší kulturní události letošního léta nechyběl ani Václav Moravec.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
A ministr obrany za SPD Jaromír Zůna, který dorazil v tmavých brýlích a s připraveným fotoaparátem.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Červený koberec letos prošel přerodem. Nově je širší a delší. Na slavnostním zahájení se po něm prošel i filmař Petr Jákl.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herečku Alenu Mihulovou (vpravo) doprovodila po koberci její dcera Karolína Kachyňová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herečka Jana Švandová se do objektivů usmívala po boku manžela Pavla Satorie.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Také Veronika Khek Kubařová dorazila na slavnostní otevření 60. filmového festivalu v Karlových Varech.
Autor: MAFRA
A herečka Petra Nesvačilová (vlevo) v doprovodu kamarádky a rovněž herečky Hany Vagnerové.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herec Robert Mikluš a herečka Lucie Ducháčková na zahájení 60. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herečka Bára Poláková a herec Jan Cina, který na MFF představí v melancholické komedii Chica Checa.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na festival dorazila také manželka zesnulého ředitele Jiřího Bartošky Andrea Bartošková.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nechyběl ani herec Miroslav Donutil s manželkou Zuzanou. Jako mistr vypravěč i letos dorazil nasbírat pestré příběhy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herečka Aňa Geislerová dorazila v luxusní saténové róbě a stylingu Miroslava Romaniva.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Ester Geislerová na koberci zapózovala po boku herce Martina Hronského Krupy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nadšení neskryla ani herečka Táňa Pauhofová, kterou doprovodil její manžel a hudební producent Jonatán „Pjoni“ Pastirčák. Napravo jedna z moderátorek červeného koberce Monika Zavřelová
Autor: Anna Kristová, MAFRA