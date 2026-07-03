Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dlouhé zbraně, kontrola krve, voda pro psy. Policie se na MFF ve Varech připravila

Autor: ,
  16:58
Fanoušci netrpělivě očekávají příjezd hostů na 60. ročník filmového festivalu v...

Fanoušci netrpělivě očekávají příjezd hostů na 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech. (3. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Karlovy Vary jsou připraveny na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...
Annet X zahajuje červený koberec 60. MFF v Karlových Varech. (3. července 2026)
Hudebníci Annet X a NobodyListen přicházejí na slavnostní otevření 60. MFF v...
Libor Bouček přichází na zahajovací večer 60. ročníku karlovarského filmového...
27 fotografií
Policie chystá po dobu filmového festivalu v Karlových Varech mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet bude na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku a plynulost v silničním provozu. V centru města budou mimo jiné policisté s dlouhými zbraněmi, při zahájení a ukončení bude fungovat antidronová ochrana.

Stejně jako v předchozích letech policie připravila i mobilní komunikační a informační centrum. Na webu o tom informovala policejní mluvčí Kateřina Pešková. Mezinárodní filmový festival začíná 3. července a potrvá do 11. července.

Harvey Keitel si zatančil na červeném koberci. Show zahájila zpěvačka Annet X

Mluvčí upozornila na to, že nasazení policistů s dlouhými zbraněmi je standardním preventivním opatřením při zabezpečení akcí s vysokou návštěvností a reaguje na současné bezpečnostní doporučení.

„Cílem je především zvýšit připravenost policie na případné mimořádné události a posílit pocit bezpečí návštěvníků,“ podotkla. S organizátory festivalu připravovala policie bezpečnostní opatření již delší dobu.

Fanoušci netrpělivě očekávají příjezd hostů na 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech. (3. července 2026)
Karlovy Vary jsou připraveny na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. (3. července 2026)
Annet X zahajuje červený koberec 60. MFF v Karlových Varech. (3. července 2026)
Hudebníci Annet X a NobodyListen přicházejí na slavnostní otevření 60. MFF v Karlových Varech. (3. července 2026)
27 fotografií

Návštěvníci festivalu by si podle policistů měli více hlídat své osobní věci. „Ve větším množství lidí mohou působit kapsáři, proto doporučujeme nenechávat cennosti bez dozoru a nosit je na bezpečném místě. Stejně tak žádáme veřejnost, aby neponechávala bez dozoru zavazadla, batohy či jiné předměty na veřejných prostranstvích,“ uvedla mluvčí.

Úsměvy vyčerpala už na letišti. Redaktor vyrazil do Varů na příjezdy filmových hvězd

V mobilním centru bude sloužit společná hlídka policistů a městských strážníků. Lidem pomohou například s orientací ve městě, nebo poradí, kde najít bankomat či hotel. Budou mít i přístroji ke zjištění alkoholu v krvi, návštěvníci si tak mohou přijít preventivně nechat provést orientační dechovou zkoušku, aby po festivalových oslavách neřídili pod vlivem alkoholu.

Kofola, léto začíná na festivalech

„Zkrátka nepřijdou ani pejsci návštěvníků, pro které bude připravena čerstvá voda na osvěžení v těchto letních dnech,“ dodala mluvčí.

Mobilní centrum začíná každý den na ulici T. G. Masaryka u Spořitelny, po obědě se přesouvá do parku k hotelu Thermal a odpoledne ho lidé najdou na Divadelním náměstí poblíž Vřídla.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...

Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg

Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký...

Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

Krásná chaloupka a malebné místo. Švehlík se jako Krakonoš vrátil do Jizerek

David Švehlík se po čtyřech letech znovu proměnil v Krakonoše. (2. července...

Les pod Hvězdou v Kořenově na Jablonecku ve čtvrtek navštívil filmový štáb. Mezi stromy a na skalách procházela postava v klobouku, dlouhém kabátu a s hustým plnovousem. Herec David Švehlík se po...

Harvey Keitel si zatančil na červeném koberci. Show zahájila zpěvačka Annet X

Přímý přenos
Annet X zahajuje červený koberec 60. MFF v Karlových Varech. (3. července 2026)

V Karlových Varech začal úvodním hudebním vystoupením Annet X 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii...

3. července 2026,  aktualizováno  17:43

Dlouhé zbraně, kontrola krve, voda pro psy. Policie se na MFF ve Varech připravila

Fanoušci netrpělivě očekávají příjezd hostů na 60. ročník filmového festivalu v...

Policie chystá po dobu filmového festivalu v Karlových Varech mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet bude na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku a plynulost v silničním provozu....

3. července 2026  16:58

Filmem pro stoletou tetu Eisenberg dojal Polsko i Hollywood. Její reakce ho mrzela

Jesse Eisenberg na Oscarech v Los Angeles (2. března 2025)

Americký herec, scenárista a režisér Jesse Eisenberg letos dorazí na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Hvězda filmů The Social Network, Zombieland nebo A Real Pain je známá nejen svými...

3. července 2026

ROZHOVARY: Dustin Hoffman byl Bartoškův vysněný host, prozrazují šéfové festivalu

Rozhovory Moniky Zavřelové: Kryštof Mucha a Karel Och - Celý záznam

Každému ročníku karlovarského filmového festivalu předcházejí měsíce i roky vyjednávání, drobných zázraků i zklamání. O tom, jaké byly ty letošní, promluvili ve festivalovém speciálu ROZHOVARY Moniky...

3. července 2026

Úsměvy vyčerpala už na letišti. Redaktor vyrazil do Varů na příjezdy filmových hvězd

Premium
Přestože má americký herec Jesse Eisenberg na kontě hity jako Podfukáři,...

K Puppu? Na letiště? Nebo snad před jednu z mnoha luxusních restaurací? Sběratelé podpisů a fotek hollywoodských hvězd mají letos v Karlových Varech pěknou honičku. Pořadatelé ozdobili jubilejní...

3. července 2026  13:51

GLOSA: Zvučné jméno neznamená lepší show. DJ R3hab v Ostravě překonal Harrise

Druhý den ostravského festivalu Beats for Love si získal DJ R3hab. (2. července...

Druhý den ostravského festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love navázal na skvěle rozjetý program úvodního dne. O magický zážitek se postaral maskovaný DJ Marshmello nebo nizozemsko-marocký...

3. července 2026  12:24

Gyllenhaalová, nebo Hoffman? Zájem o vstupenky na festival mluví jasně

Maggie Gyllenhaalová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Zatímco slavnostní zahájení 60. ročníku MFF Karlovy Vary proběhne dnes v 18 hodin, pro diváky už festival odstartoval včera. Získat vstupenky na páteční a sobotní projekce vyžadovalo značné úsilí a...

3. července 2026  12:06

Jaký je váš nejsilnější zážitek z Varů? Pilsner Urquell sbírá festivalové příběhy

Pilsner Urquell na MFF Karlovy Vary.

Karlovy Vary nejsou jen o filmech. Jsou o chvílích mezi nimi. Právě tyto okamžiky si chce letos připomenout Pilsner Urquell, který vyzývá návštěvníky jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového...

3. července 2026  11:45

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

3. července 2026  10:19

Vary special year. Hrnky, ponožky, ale i parfém. Čím lákají festivalové suvenýry?

60. ročník karlovarského filmového festivalu přináší kromě vybraných snímků...

Vedle nepřeberného množství snímků nabízí 60. ročník karlovarského filmového festivalu opět i speciální merch. A kromě obvyklých kousků se najdou i speciální novinky. Třeba batohy a ledvinky od firmy...

3. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cena míru, buřty i vypráskání proutkem. Co všechno už prožil karlovarský festival

Premium
Filmové hvězdy vozily z hotelu Pupp do hotelu Thermal kočáry tažené koňmi. Na...

Začínalo se bez soutěže, přes železnou oponu pronikali jen Italové, pekly se buřty, bojovalo se hesly za mír i proutkem za hrabalovský projekt. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, jenž...

3. července 2026

OBRAZEM: Velký sál Thermalu není jen velký, ale taky unikátní. Podívejte se

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu...

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu Thermal, postavený podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových, se chystá na jubilejní 60. ročník filmové...

3. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.