Na karlovarský festival přijede Julianne Moore. Vrací se Casey Affleck

Hrdinka Hannibala Julianne Moore, která má Oscara za film Pořád jsem to já a další čtyři nominace mimo jiné za Hodiny nebo Hříšné noci, se v našich kinech vrátí na podzim v krimithrilleru Žena v okně. Snímek, který uvede v Karlových Varech režíroval její manžel Bart Freundlich. Prozatím nemá oficiální český název, v překladu však After the Wedding znamená Po svatbě. Členem delegace bude kromě Moore také herec Billy Crudup.

Casey Affleck do Karlových Varů přijíždí po dvou letech, aby představil svůj režijní debut Světlo mého života, ve kterém si i sám zahrál po boku Elisabeth Mossové nebo Patricka Keatinga. V roce 2017 na festivalu uváděl film Místo u moře.

Dalším letošním hostem je herečka Patricia Clarksonová, která byla v roce 2004 nominovaná na Oscara za film Večeře s April. Diváci si ji mohou pamatovat také ze snímků Prokletý ostrov, Zelená míle nebo Dogville.

V závěru festivalu bude uveden snímek Late Night s hvězdou Lásky Nebeské Emmou Thompsonovou, o jejíž účast se podle informací iDNES.cz organizátoři ucházeli. Do českých kin film vstoupí 11. července 2019.

V hlavní porotě se za Česko objeví scenárista Štěpán Hulík, v sekci Na východ od západu pak Tomáš Pavlíček, který na festivalu loni soutěžil s komedií Chata na prodej.

Českou stopou v hlavní soutěži je slovensko-české drama Budiž světlo Marko Škopa a české filmy jsou v dalších soutěžích. Sekce Na východ od Západu představí debut absolventa FAMU Michala Hogenauera Tiché doteky s Eliškou Křenkovou v hlavní roli Au pair vystavené manipulaci v rodině, v níž pracuje. Dokumentární soutěž uvede novinku Martina Marečka, jíž je komorní road movie otce a syna Dálava.

Ve znělce festivalu se objeví herečka Jiřina Bohdalová. Zahajovací koncert v pátek 28. června odehraje Národní symfonický orchestr s projektem Beatles Night. Akce odkazuje k uvedení filmu Yesterday režiséra Dannyho Boyla a scenáristy Richarda Curtise.

Křišťálový glóbus prezidenta festivalu Jiřího Bartošky letos převezme kameraman Vladimír Smutný. Speciálního uvedení se dočká v nové digitalizované verzi Spalovač mrtvol režiséra Juraje Herze.