Hojer, Straka a kdo bude další? Nova potvrdila třetí sérii Metody Markovič

„Třetí řada je v raných stádiích příprav, ale o konkrétních obrysech je v tuhle chvíli předčasné konkrétněji mluvit,“ potvrdil iDNES.cz mluvčí TV Nova Michal Prokeš.
Na otázku, zda bude novou sérii točit stejný tým, pak odpověděl: „To už jsou právě ty konkrétnosti. Ale lze opět počítat s ‚vítězným‘ tvůrčím jádrem.“
Seriál, který vznikl dle případů legendárního kriminalisty Jiřího Markoviče, měl premiéru v roce 2024. První řada pojednávala o pátrání a následném vyslýchání sériového vraha Ladislava Hojera. V roli Markoviče zazářil Petr Lněnička, kanibala Hojera pak sugestivním způsobem ztvárnil Petr Uhlík. Oba dva si za své výkony loni odnesli Českého lva.
Druhá série měla premiéru letos. Popisuje pátrání po takzvaném spartakiádním vrahovi, který v Praze řádil před čtyřiceti lety. V úloze Jiřího Straky se představil Maxmilián Kocek, který za svůj výkon zatím taktéž sklízí samou chválu.
První Metoda Markovič si odnesla celkem tři České lvy, vedle zmíněných hereckých cen to byla i soška za Nejlepší minisérii nebo seriál. Dá se čekat, že druhá série příští rok taktéž promluví do nominací.
Tvůrci Tomáš Hruška a Jaroslav Hruška ohledně dosavadních dvou řad vsadili na odlišnou atmosféru, proto každou z nich svěřili jiným režisérům. Hojera točil Pavel Soukup, zatímco Straku Tomáš Pavlíček a Jan Vejnar.