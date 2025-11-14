TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Kromě nich se vrátí i Emily Bluntová a Stanley Tucci, čímž je pouto s předchozím filmem ještě pevnější. Pokračování je navíc opět v rukou režiséra Davida Frankela a scénář, stejně jako v případě „jedničky“, napsala Aline Brosh McKennová.
Česká modelka Karolína Kurková se objeví v pokračování filmu Ďábel nosí Pradu
Ďábel nosí Pradu 2 se bude zabývat krizí tištěných médií a soudě dle první kratičké upoutávky, jíž vévodí hit Vogue od Madonny, tak učiní velmi stylově. Tvůrcům a všem zúčastněným evidentně šlo o to, aby fanoušci prvního filmu dostali to, co chtějí.
Zmíněný osvědčený herecký ansámbl v druhém díle doplní vesměs slibná jména – Lucy Liu, Kenneth Branagh, Justin Theroux, Pauline Chalametová, sestra Timothée Chalameta, či česká modelka Karolína Kurková.