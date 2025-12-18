Budu mírotvůrce, řekl Trump. A sjednotitel, dodala Melania. O první dámě vznikl film

„Buďte svědky tvorby historie,“ zní slogan filmu. Kamera v dynamickém traileru doprovází Trumpovou na různá místa vysoké politiky. Sleduje, jak asistuje budoucímu americkému prezidentovi a připravuje se na roli první dámy, kterou podruhé zaujme. „Můj největší odkaz bude role mírotvůrce,“ pronáší Trump u řečnického pultíku. „Mírotvůrce a sjednotitele,“ upřesňuje Trumpová sedící opodál.
„Dvacet dní mého života před inaugurací amerického prezidenta představuje vzácný a rozhodující okamžik, který si zaslouží pečlivou pozornost, integritu a nekompromisní řemeslné zpracování,“ řekla pro Fox News, kde byl trailer poprvé exkluzivně zveřejněn.
„Jsem hrdá, že se mohu podělit o tento velmi specifický okamžik mého života – 20 dní intenzivního přechodu a plánování – s diváky a fanoušky po celém světě,“ svěřila se. Na filmová plátna se snímek dostane 30. ledna.
Amazon údajně utratil 40 milionů dolarů za práva na dokument, který první dáma původně koncipovala v listopadu 2024. Vydá také třídílný dokumentární seriál o jejím životě na cestách mezi New Yorkem, Washingtonem DC a Palm Beach. Dokument Melania zároveň znamená návrat zneuctěného režiséra Bretta Ratnera, který byl v roce 2017 obviněn několika ženami ze sexuálního obtěžování. V roce 2023 přesídlil do Izraele.