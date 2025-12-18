Budu mírotvůrce, řekl Trump. A sjednotitel, dodala Melania. O první dámě vznikl film

Film Melania sleduje první dámu USA během dvaceti dnů před inaugurací Donalda Trumpa. Režisér Brett Ratner slíbil exkluzivní záběry, které zachycují důležité schůzky, soukromé rozhovory a dosud nevídaná prostředí. Na filmová plátna se snímek dostane na konci ledna.

„Buďte svědky tvorby historie,“ zní slogan filmu. Kamera v dynamickém traileru doprovází Trumpovou na různá místa vysoké politiky. Sleduje, jak asistuje budoucímu americkému prezidentovi a připravuje se na roli první dámy, kterou podruhé zaujme. „Můj největší odkaz bude role mírotvůrce,“ pronáší Trump u řečnického pultíku. „Mírotvůrce a sjednotitele,“ upřesňuje Trumpová sedící opodál.

„Dvacet dní mého života před inaugurací amerického prezidenta představuje vzácný a rozhodující okamžik, který si zaslouží pečlivou pozornost, integritu a nekompromisní řemeslné zpracování,“ řekla pro Fox News, kde byl trailer poprvé exkluzivně zveřejněn.

První dáma Melania Trumpová poslouchá projev prezidenta Donalda Trumpa během zasedání Valného shromáždění OSN. (23. září 2025)
Americká první dáma Melania Trumpová (17. září 2025)
Americký prezident Donald Trump a první dáma navštívili oblast Texasu, kterou minulý víkend poničily extrémní bleskové povodně. (11. července 2025)
„Jsem hrdá, že se mohu podělit o tento velmi specifický okamžik mého života – 20 dní intenzivního přechodu a plánování – s diváky a fanoušky po celém světě,“ svěřila se. Na filmová plátna se snímek dostane 30. ledna.

Amazon údajně utratil 40 milionů dolarů za práva na dokument, který první dáma původně koncipovala v listopadu 2024. Vydá také třídílný dokumentární seriál o jejím životě na cestách mezi New Yorkem, Washingtonem DC a Palm Beach. Dokument Melania zároveň znamená návrat zneuctěného režiséra Bretta Ratnera, který byl v roce 2017 obviněn několika ženami ze sexuálního obtěžování. V roce 2023 přesídlil do Izraele.

