S Ježíšem na LSD. Pokračování Gibsonova Umučení Krista bude drogová jízda

Loni v dubnu uplynulo dvacet let, co se Mel Gibson pokusil šokovat celý svět svým syrově (a surově) naturalistickým odvyprávěním posledních dvanácti hodin Ježíše Krista. Snímek Umučení Krista s Jamesem Caviezelem v hlavní roli tehdy skutečně zaujal, mluvilo se o něm dokonce jako o nejkontroverznějším filmu všech dob.

Celosvětově vydělal přes 612 milionů dolarů, stal se pátým nejvýnosnějším snímkem roku a hlavně nejvýdělečnějším nezávislým snímkem vůbec. To vše s rozpočtem 30 milionů.

O pokračování se mluví od roku 2016, poslední dobou se však zdá, že Mel Gibson míří s přípravami do finiše. Snímek by se měl jmenovat Vzkříšení Krista a hodlá - jak se dá předpokládat - popisovat bezprostřední události po prvním filmu.

Gibson se podle deníku Guardian o chystaném snímku rozhovořil v podcastu Joe Rogan Experience. Samotného Ježíše by si prý měl znovu zahrát James Caviezel. A to i přesto, že mu už dvacet let není oněch stylových 33 roků, jak tomu bylo při natáčení původního díla.

Ač by ve dvojce měl být jen o tři dny starší, Gibson chce nechat hrát stejného herce. Hodlá totiž vsadit na schopnosti umělé inteligence a Caviezela nechá omladit podobně, jako to udělal Robert Zemeckis v loňském snímku Here s Tomem Hanksem a Robin Wrightovou. „Omlazovací technika je nyní opravdu dobrá,“ pochvaloval si Gibson v podcastu. Hanks a Wrightová totiž ve snímku hrají hrdiny během padesáti let jejich života. Omlazeni byli až později pomocí AI. Snímek Here je zajímavý i tím, že jej divák sleduje staticky z jednoho rohu jejich příbytku.

Ale zpět ke Vzkříšení Krista, jehož natáčení by mělo začít už příští rok. „A bude opravdu náročné, protože půjde o drogovou jízdu,“ řekl Gibson. Doslova tím myslel LSD trip. „Šílený materiál. Nic takového jsem v životě nečetl,“ dodal na adresu scénáře, který mu pomáhal napsat bratr Donal a Randall Wallace (scenárista Statečného srdce).

„Myslím, že vzhledem k tomu, že chceme příběh odvyprávět pořádně, měli bychom začít pádem andělů. Což znamená, že se ocitneme na jiném místě, v jiné realitě. Bude třeba podívat se do pekla,“ vysvětlil své vize. Ve filmu tak chce vyobrazit i momenty popsané v Knize Zjevení Svatého Jana jako „Válka v nebi“, tedy střet andělů vedených Ježíšem proti rebelujícím andělům v čele s ohnivě rudým drakem (Luciferem).

Výpravný a na zvláštní efekty zjevně bohatý film prý bude končit až smrtí všech apoštolů. Už loni měl Gibson prohlížet možná místa natáčení, cestoval prý po Maltě i jihovýchodní Itálii. Předběžně se s premiérou počítá na rok 2027.

Devětašedesátiletý herec a režisér se v podcastu dále rozhovořil o aktuálních požárech, které svírají Los Angeles včetně Hollywoodu. I jemu totiž zběsilý živel spálil dům na popel. „Je to zničující a emotivní,“ uvedl Gibson podle BBC k osudu domu, který vlastnil patnáct let. „Zbavil jsem se břemene svých věcí, protože všechno zůstalo v troskách,“ dodal.