Oživená mistrovská malba. Mel Gibson odkryl záběr z pokračování Umučení Krista

  14:45
Dvaadvacet let po premiéře Umučení Krista, tedy jednoho z nejkontroverznějších a nejúspěšnějších filmů historie, odhalil režisér Mel Gibson první oficiální obraz z chystaného pokračování. Zpráva amerického magazínu Variety navíc odkrývá zásadní produkční tajemství: ambiciózní projekt Vzkříšení Krista totiž bude rozdělen na dva samostatné filmy, jejichž natáčení v Itálii právě skončilo.
Jaakko Ohtonen v roli Ježíše ve filmu „Vzkříšení Krista: První část“. | foto: Elise Lockwood/Lionsgate

Když Mel Gibson v roce 2004 šokoval svět syrovým a naturalistickým ztvárněním posledních hodin Ježíše Nazaretského, málokdo čekal, že s rozpočtem 30 milionů dolarů vydělá celosvětově masivních 610 milionů. Snímek dlouho držel prvenství v amerických kinech jako nejvýdělečnější film s mládeži nepřístupným ratingem „R“, než ho předloni sesadil komiksový hit Deadpool & Wolverine. Nyní se Gibson vrací na scénu s pokračováním, které má podle prvních informací ambice původní dílo v mnoha ohledech překonat.

Americké studio Lionsgate, které projekt zaštítilo, čerstvě oznámilo, že hlavní fáze natáčení tohoto dvoudílného eposu byla oficiálně ukončena. Filmaři strávili na place v Itálii celkem 134 dní, přičemž produkce v lokacích jako Řím, Bari, Ginosa, Craco, Brindisi či ikonická Matera skončila dokonce v předstihu oproti původnímu plánu.

„Mel je skutečný vizionář s citem pro měřítko a vypravěčským instinktem pro emocionální pravdu,“ nešetřil chválou šéf amerického produkčního studia Lionsgate Motion Picture Group Adam Fogelson. „Každý záběr, který jsme z placu viděli, působí jako oživená mistrovská malba. Diváci na celém světě na tento zážitek čekali přes dvacet let.“

Odklady a symbolická data premiér

S uvolněním první oficiální fotografie však studio přineslo i zprávu o posunu premiér. Gibson sice dotočil dříve, ale postprodukce vizuálně náročného projektu ještě zabere spoustu času. První část se odkládá o několik měsíců: místo původního března vstoupí do kin 6. května 2027. Druhý díl se pak posouvá o celý rok a diváci ho uvidí 25. května 2028.

Oba termíny vybralo studio záměrně. V severoamerických kinech i ve světě se začnou promítat přesně na svátek Nanebevstoupení Páně.

Zatímco první film se držel relativně realistického historického rámce, pokračování se přesune do odlišných rovin. Děj sice bezprostředně naváže na konec jedničky, ale zmapuje tři dny mezi ukřižováním a vzkříšením.

Sestup do pekla jako drogový trip

Gibson se již v minulosti v podcastu Joea Rogana nechal slyšet, že scénář, který spolupsal s autorem Statečného srdce Randallem Wallacem, připomíná silný zážitek na LSD. „Je to šílený materiál. Nic takového jsem v životě nečetl,“ komentoval to sedmdesátiletý režisér, který se tímto projektem pokouší restartovat svou studiovou kariéru po loňském neúspěchu thrilleru Riziko útěku (Flight Risk).

Ve Vzkříšení hodlá Gibson vyobrazit pád andělů, sestup do samotného pekla a epickou bitvu z biblické Knihy Zjevení svatého Jana, kde se nebeská vojska vedená Ježíšem střetnou s Luciferem. Příběh by měl definitivně skončit až smrtí všech apoštolů.

Přestože se dlouho spekulovalo o tom, že se do hlavní role vrátí dnes už sedmapadesátiletý James Caviezel a filmaři ho digitálně omladí pomocí umělé inteligence, Mel Gibson nakonec vsadil na kompletní přeobsazení hlavních rolí.

Novým Ježíšem Nazaretským se stane finský herec Jaakko Ohtonen. Roli Máří Magdalény po Monice Bellucci zase převezme Mariela Garriga. Vedle nich se ve filmu objeví také Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniaková, Riccardo Scamarcio nebo hvězdný Rupert Everett.

