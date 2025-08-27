Proč na vše sype květiny? Recenze ztrhaly i druhou řadu show vévodkyně Meghan

Autor:
  15:50
Lifestylová show vévodkyně ze Sussexu nazvaná With Love, Meghan má druhou řadu. Ani ta však u některých recenzentů nevzbuzuje nadšení. „Je to jako být manipulován multimilionářem,“ napsal jeden z nich. Podle dalšího je pořad tak nudný, až je fascinující. Kritici Meghan vytýkají přehnanou dokonalost, kterou srovnávají s výplody umělé inteligence.
Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan

Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan | foto: Profimedia.cz

Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
19 fotografií

„With Love, Meghan – druhá řada je tady. Začněte s terapií hned teď,“ stojí v titulku recenze serveru The Time.

Meghan Markle opět u sebe doma vítá hosty, s nimiž vaří nebo se pouští do kutilských projektů. Na obrazovky Netflixu se show „With love, Meghan“ vrátila 26. srpna. Má osm epizod, na kterých vévodkyně tvoří se známými tvářemi, jako je modelka Chrissy Teigenová nebo šéfkuchař David Chang.

Server Independent bývalou americkou herečku označil za „vévodkyni promyšlených detailů“. Její způsob hostování podle recenzentky v „mnoha z nás vyvolá pocit nedostatečnosti.“ Pozitivně však reaguje například server BBC. „Je to optimistické. A neúnavně pozitivní, a to v každé epizodě,“ píše.

Cvičení narcismu, prázdné a zoufalé. Recenze zdrtily novou show vévodkyně Meghan

Některým recenzentům vadí, že vévodkyně označuje za snadné například vytvořit domácí grahamové sušenky s vanilkovými marshmellows s kurkumou a čokoládovou polevou nebo vyrobit náhrdelníky z lisovaných květin zalitých UV pryskyřicí. „Mám ráda recepty, které trvají třeba čtyři hodiny. Rychlé recepty vůbec nedělám. Ráda dusím,“ uvádí Meghan v jedné z epizod.

Druhá řada se příliš neodchyluje od pilotní série, která vyšla letos v březnu a schytala ostrou kritiku. Lidé ji označovali za nudnou, povrchní a odtrženou od reality. Zejména to Meghan vytýkají i nynější reakce. „V surrealistickém a přeslazeném světě vytvořeném herečkou, která se stala členkou královské rodiny a ožila na Instagramu, se zdá, že nic není složité,“ komentuje server Independent.

Recenze vyzdvihuje i to, že místo domácí atmosféry je vše perfektně naaranžované. „Pravděpodobně díky 80člennému týmu, který neúnavně pracuje na udržení ‚bezstarostné‘ atmosféry,“ stěžuje si kritička na nedostatečnou autenticitu celého pořadu.

Meghan ukázala dceru i video z porodnice. Lilibet slaví 4. narozeniny

Hosty vévodkyně vítá ve svém domě v kalifornském Montecitu. Zde však nastává další háček – nejde o její pravý domov, nýbrž o pronajatou nemovitost ve stejné ulici. To se některým divákům nelíbí a považují to za falešné.

„V každé epizodě Meghan připraví pro své hosty po příjezdu přehnané občerstvení a nápoje, než je donutí účastnit se povinné aktivity v podobě vaření a pečení (malování dětských zástěrek pomocí limetek jako razítek působí obzvláště šíleně),“ vyzdvihuje recenzentka Independentu.

Po boku Meghan se v kuchyni nebo domácí dílně objevují jak její dobří přátelé, jako její vizážista Daniel Martin, tak lidé, které potkává poprvé. Mezi ty patří například módní expert Tan France z reality show Queer Eye.

Ten ve třetí epizodě vkládá čerstvý chléb do toustovače, aby byl francouzský toust savější. „To je pro lidi tak dobré vědět!“ říká Meghan. Recenzentka pro server Guardian si tím však není tak jistá.

Meghan vytýká i to, že „stále na všechno sype květiny“. „Nevím, jestli je to její volba nebo nutkání, ale pokud stojíte dost dlouho v (ne)Meghanině kuchyni, je pravděpodobné, že budete pokrytí fialkami a podáváni spolu s hrnkem šedé pěny nano-celebritě, která si začíná uvědomovat, že nedostává dostatečně zaplaceno,“ komentuje server.

Za dva dny milion sledujících. Meghan je zpět na Instagramu a oznámila novinu

Při sledování podle něj zjistíte, že se ptáte na věci, na které byste se normálně nikdy neptali. „Jako například: Co by mě přimělo pustit se do výroby veganských makronek? Jak velká část Meghan chce utéct s křikem do hor? Jak moc bych se mohl nadchnout pro malá vajíčka od hedvábných slepic?“ vyzdvihuje web.

Podle recenzentů není ani druhá řada zábavnou. „Drama“ přináší pokus o odvážení přesně 113 gramů vody pro kvasnicový startér, jak vtipkuje jeden z nich. „V tomto hýčkaném, fiktivním kousku kalifornského životního stylu se nic nemůže a nikdy nebude moct pokazit,“ doplňuje.

Na sociálních sítích se od diváků dostává podpory i kritiky. „Zrovna sleduji. Miluji tu show. Skvělý obsah a hosté,“ komentuje jeden z uživatelů na Instagramu. „Netflix ani nepozná, když odejdete,“ kritizuje však jiný účet.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny

Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...

KVÍZ: Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu...

KVÍZ: Já snad skutečně rodím! Jak dobře znáte film Báječná léta pod psa?

Jednou z nejzdařilejších filmových adaptací románů Michala Viewegha stále zůstávají Báječná léta pod psa z roku 1997 v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Libuší Šafránkovou, Vladimírem Javorským a...

Přišla jsem si jako ošklivá holka, zrzavá, divná… Peklo. Anna Kameníková vzpomíná

Premium

Díky své netuctové tváři i díky odvaze, se kterou mění vizáž, vypadá skoro na každé fotce jinak. A většinou jí to velmi sluší. Přesto si herečka Anna Kameníková Linhartová musela pracně budovat...

Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

V 91 letech zemřela v Kanadě spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová. Manželka Josefa Škvoreckého žila spolu s již zesnulým slavným spisovatelem od roku 1969 v Torontu, kde vedle psaní knih...

RECENZE: Válčící manželé Roseovi znovu jiskří, nyní i s chytrou domácností

70 % Premium

V roce 1989 se podle knihy Warrena Adlera zrodila mistrná Válka Roseových, v níž zářili Michael Douglas a Kathleen Turnerová, nyní jde do kin remake nazvaný Roseovi, v němž titulní aktéry manželské...

27. srpna 2025

Proč na vše sype květiny? Recenze ztrhaly i druhou řadu show vévodkyně Meghan

Lifestylová show vévodkyně ze Sussexu nazvaná With Love, Meghan má druhou řadu. Ani ta však u některých recenzentů nevzbuzuje nadšení. „Je to jako být manipulován multimilionářem,“ napsal jeden z...

27. srpna 2025  15:50

Syn Michaela Douglase uvede v Liberci film, na konferenci promluví o drogách

Na festival sportovních filmů Sportfilm dorazí do Liberce syn oscarového herce a producenta Michaela Douglase, šestačtyřicetiletý herec Cameron Douglas. Společně s vycházející hvězdou Edouardem...

27. srpna 2025  13:16

Putin je v neprávu, ale nulový dialog není cesta, hájí Woody Allen účast v Moskvě

Oscarem oceněný americký režisér Woody Allen se ohradil proti kritice ukrajinské vlády. Ta přišla poté, co se tvůrce slavného filmu Annie Hallová virtuálně objevil na filmovém festivalu v Moskvě. V...

27. srpna 2025  11:23

Do filmových Benátek míří Geislerová s Otcem, čeká se i polemika o Gaze

Nejen filmem budou žít Benátky, kde novinka italského režiséra Paola Sorrentina nazvaná La Grazia ve středu zahájí 82. ročník mezinárodního festivalu. Pořadatelé musí počítat i s politickými akcemi,...

27. srpna 2025  9:56

RECENZE: Všichni dobří rodáci v Polabí, kde provedení seriálu pokulhává za nápadem

55 % Premium

Jeden silný nápad rozdrobený do hromady seriálových stereotypů. Tak se po úvodních dílech jeví Polabí na Primě, které zkouší propojit rodinnou ságu se žánrem krimi.

27. srpna 2025

Panny si jdou neúnavně za svým, hlásí Netflix a nabízí jim film Oppenheimer

V časech nadbytku a hojnosti, kdy jsou lidé každý večer tak přehlceni pestrou nabídkou titulů na streamovacích platformách, že vlastně neví, co si vybrat, přišel Netflix s nečekanou možností. Svým...

26. srpna 2025  15:12

RECENZE: Chudí a bohatí. Seriál Bratři a sestry je plný figurek a prázdných řečí

40 % Premium

Jako by se Jedna rodina rozhodla, že v příští sáze přehodí výhybku z odlehčené tóniny do melodramatu, ale jinak zachová veškeré postupy vztahových seriálů. Tak působí premiérový titul Novy Bratři a...

26. srpna 2025

Signal Festival otevře stálou galerii digitálního umění v Staroměstské tržnici

Signal Festival otevře na začátku letošního října v Praze stálou galerii digitálního a imerzivního umění s názvem Signal Space. Prostor zpřístupní v dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnici. Na ploše...

26. srpna 2025  13:47

Filmovou hudbu vlastně moc rád nemám, přiznal oscarový skladatel John Williams

Čelisti, Star Wars, E.T. - Mimozemšťan či třeba Schindlerův seznam. Tvůrce nejzapamatovatelnějších filmových znělek John Williams obdržel za svůj dlouhý život pět Oscarů. Složil hudbu i k mnoha...

26. srpna 2025  10:37

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

KOMENTÁŘ: Když jde politik do kina, dá filmu smrtící polibek kobry

Premium

Byla to zpráva nudná, všední, oficiózní, úřední, takřka bezobsažná až zbytečná, chtělo by se říci, že vypovídala o ničem: politici si vyšli do kina. Ale vyvolala zemětřesení.

26. srpna 2025

Zoufalé přání fanoušků, nebo fakt? Zprávy o koncertu Oasis v Praze plní internet

Je to moc krásné na to, aby to byla pravda, říkají mnozí fanoušci o rozpisu evropského turné skupiny Oasis, na němž je uvedena i Praha. Seznam termínů a míst konání, který koluje internetem, uvádí,...

25. srpna 2025  17:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.