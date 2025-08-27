Proč na vše sype květiny? Recenze ztrhaly i druhou řadu show vévodkyně Meghan

„With Love, Meghan – druhá řada je tady. Začněte s terapií hned teď,“ stojí v titulku recenze serveru The Time.
Meghan Markle opět u sebe doma vítá hosty, s nimiž vaří nebo se pouští do kutilských projektů. Na obrazovky Netflixu se show „With love, Meghan“ vrátila 26. srpna. Má osm epizod, na kterých vévodkyně tvoří se známými tvářemi, jako je modelka Chrissy Teigenová nebo šéfkuchař David Chang.
Server Independent bývalou americkou herečku označil za „vévodkyni promyšlených detailů“. Její způsob hostování podle recenzentky v „mnoha z nás vyvolá pocit nedostatečnosti.“ Pozitivně však reaguje například server BBC. „Je to optimistické. A neúnavně pozitivní, a to v každé epizodě,“ píše.
|
Cvičení narcismu, prázdné a zoufalé. Recenze zdrtily novou show vévodkyně Meghan
Některým recenzentům vadí, že vévodkyně označuje za snadné například vytvořit domácí grahamové sušenky s vanilkovými marshmellows s kurkumou a čokoládovou polevou nebo vyrobit náhrdelníky z lisovaných květin zalitých UV pryskyřicí. „Mám ráda recepty, které trvají třeba čtyři hodiny. Rychlé recepty vůbec nedělám. Ráda dusím,“ uvádí Meghan v jedné z epizod.
Druhá řada se příliš neodchyluje od pilotní série, která vyšla letos v březnu a schytala ostrou kritiku. Lidé ji označovali za nudnou, povrchní a odtrženou od reality. Zejména to Meghan vytýkají i nynější reakce. „V surrealistickém a přeslazeném světě vytvořeném herečkou, která se stala členkou královské rodiny a ožila na Instagramu, se zdá, že nic není složité,“ komentuje server Independent.
Recenze vyzdvihuje i to, že místo domácí atmosféry je vše perfektně naaranžované. „Pravděpodobně díky 80člennému týmu, který neúnavně pracuje na udržení ‚bezstarostné‘ atmosféry,“ stěžuje si kritička na nedostatečnou autenticitu celého pořadu.
|
Meghan ukázala dceru i video z porodnice. Lilibet slaví 4. narozeniny
Hosty vévodkyně vítá ve svém domě v kalifornském Montecitu. Zde však nastává další háček – nejde o její pravý domov, nýbrž o pronajatou nemovitost ve stejné ulici. To se některým divákům nelíbí a považují to za falešné.
„V každé epizodě Meghan připraví pro své hosty po příjezdu přehnané občerstvení a nápoje, než je donutí účastnit se povinné aktivity v podobě vaření a pečení (malování dětských zástěrek pomocí limetek jako razítek působí obzvláště šíleně),“ vyzdvihuje recenzentka Independentu.
Po boku Meghan se v kuchyni nebo domácí dílně objevují jak její dobří přátelé, jako její vizážista Daniel Martin, tak lidé, které potkává poprvé. Mezi ty patří například módní expert Tan France z reality show Queer Eye.
Ten ve třetí epizodě vkládá čerstvý chléb do toustovače, aby byl francouzský toust savější. „To je pro lidi tak dobré vědět!“ říká Meghan. Recenzentka pro server Guardian si tím však není tak jistá.
Meghan vytýká i to, že „stále na všechno sype květiny“. „Nevím, jestli je to její volba nebo nutkání, ale pokud stojíte dost dlouho v (ne)Meghanině kuchyni, je pravděpodobné, že budete pokrytí fialkami a podáváni spolu s hrnkem šedé pěny nano-celebritě, která si začíná uvědomovat, že nedostává dostatečně zaplaceno,“ komentuje server.
|
Za dva dny milion sledujících. Meghan je zpět na Instagramu a oznámila novinu
Při sledování podle něj zjistíte, že se ptáte na věci, na které byste se normálně nikdy neptali. „Jako například: Co by mě přimělo pustit se do výroby veganských makronek? Jak velká část Meghan chce utéct s křikem do hor? Jak moc bych se mohl nadchnout pro malá vajíčka od hedvábných slepic?“ vyzdvihuje web.
Podle recenzentů není ani druhá řada zábavnou. „Drama“ přináší pokus o odvážení přesně 113 gramů vody pro kvasnicový startér, jak vtipkuje jeden z nich. „V tomto hýčkaném, fiktivním kousku kalifornského životního stylu se nic nemůže a nikdy nebude moct pokazit,“ doplňuje.
Na sociálních sítích se od diváků dostává podpory i kritiky. „Zrovna sleduji. Miluji tu show. Skvělý obsah a hosté,“ komentuje jeden z uživatelů na Instagramu. „Netflix ani nepozná, když odejdete,“ kritizuje však jiný účet.