Cvičení narcismu, prázdné a zoufalé. Recenze zdrtily novou show vévodkyně Meghan

„Pořad pulzuje prázdnotou a zoufalstvím,“ napsala televizní kritička Chitra Ramaswamy z britského serveru The Guardian. „Je nabitý neužitečnými informacemi, které budete muset dlouho odstraňovat z hlavy.“

Celá série začíná scénou s včelami, které mají být dle pořadu symbolem propojení s přírodou i symbolem odvahy dělat věci, jež člověka děsí. Meghan se včelaření věnuje teprve rok, ale už si pochvaluje, že oplývá „dobrým nastavením pro dobré úly“ (v angličtině použila rým „good vibes for good hives“ – pozn. red.) a přemýšlí o tom, jak je krásné být takto s přírodou provázána.

Pořad vznikl v rámci astronomické smlouvy mezi Meghan, princem Harrym a Netflixem v hodnotě 100 milionů dolarů (2,4 miliardy Kč). Vévodkyně ze Sussexu v něm hostí různé celebrity ve svém kalifornském sídle. Společně vaří, aranžují květiny, vyrábějí svíčky, zdobí domov a sdílejí „momentky“. Meghan s oblibou zdůrazňuje malé detaily, jako je správné naaranžování talíře nebo ideální způsob nanášení máslového krému na dort.

Kritici podotýkají, že celé vyprávění působí odtrženě od reality běžných lidí. „Natáčet takto laděnou show v domě za 8 milionů dolarů v době, kdy se svět potýká s krizemi, je přinejmenším necitlivé,“ přemýšlí Ramaswamy.

„Je to cvičení narcismu,“ napsal americký server CNN. „Místo upřímného sdílení působí jako přehlídka sebepropagace. Meghan se snaží tvářit nenuceně, ale vše je příliš naaranžované a nepřirozené.“

Další recenze označují show za „výlet ega, který se nevyplatí podniknout“. Kritici upozorňují, že většina scén se točí kolem pochval, které Meghan přijímá od svých hostů. „Působí to jako vynucený pochod, kde musí hosté nejprve vychválit Meghan, než se mohou vůbec dostat k samotné aktivitě,“ napsal magazín Variety.

Na sociálních sítích si pořad rovněž nevysloužil příznivé ohlasy. Diváci jej označují za neupřímný a odtržený od reality. „Tohle není ani vtipné, ani zábavné, je to prostě jen špatné,“ napsal jeden z recenzentů na hodnotícím serveru Rotten Tomatoes. Jiný dodal: „Nemohl jsem dokoukat ani první epizodu. Tak nudné, že jsem chtěl upadnout do kómatu.“

Na mezinárodní filmové databázi IMDb má show průměrné hodnocení 2,6 z 10 a uživatelé ji popisují jako „povrchní a mělkou“, „čistý ego-trip“ a „absolutní ztrátu času.“

Netflix s Meghan a Harrym podepsal smlouvu v roce 2021 a kromě „With Love, Meghan“ vznikly například dokument „Harry & Meghan“ nebo podcast „Archetypes“. Zatímco první dokument byl úspěšný, další produkce jako „Heart of Invictus“ a „Polo“ se setkaly s vlažným přijetím. Někteří komentátoři se domnívají, že „With Love, Meghan“ by mohla být poslední show, kterou vévodkyně pro Netflix natočila.

Královský komentátor Richard Fitzwilliams pro server Dailymail uvedl: „Nezačalo to dobře. Trailer byl na sociálních sítích extrémně nepopulární a recenze jsou drtivé.“ Poukázal také na to, že se vévodkyně ze Sussexu nyní snaží prosadit jako lifestylová influencerka, podobně jako kdysi s blogem The Tig, ale tentokrát čelí mnohem větší kritice.

Zda časem Meghan Markle najde směr, který by publikum zaujal, je otázkou. Kritici se shodují, že pokud chce pokračovat, bude muset své projekty přizpůsobit tak, aby působily autentičtěji a méně odtrženě od reality běžných lidí.