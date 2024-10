GLOSA: Zbláznil se Coppola? Megalopolis je neprávem podceňovaný film

Už jen fakt, že si tvrdohlavý filmař snímek zafinancoval sám z vlastní kapsy – praskly na to jeho vinice – svědčí o tom, že máme co do činění se stoprocentně autorským počinem a ne filmem, který si „kdosi“ od režisérské legendy přál.

Jenže prakticky ve všech recenzích a ohlasech čtu mezi řádky i přímo v řádcích hořké rozčarování z toho, že Coppola nedodal to, co bychom od tvůrce Kmotra a Apokalypsy právem očekávali. Inu, nedodal, neboť Kmotra a Apokalypsu už natočil. Za sebe ještě dodám, že nejen Kmotra, Apokalypsu, ale také Draculu.

Megalopolis je dílo otevřené mnoha nejrůznějším interpretacím, přičemž ta nejextrémnější je, že ho Coppola celé myslel jako vtip a teď se nechápavými reakcemi královsky baví. I to je možné, každopádně odsoudit po letmém seznámení s ním tenhle film jako do sebe zahleděný blábol, vyčítat mu, že vrší mnoho dějových motivů, aniž je pořádně dotáhne do konce a završí, je podle mého názoru nepochopení Coppolovy snahy.

O tradičně vyklenutý filmový příběh zde nejde a ani o něj jít nemělo. Megalopolis je obrazově nádherný esej, úvaha, zamyšlení, z něhož si každý může vybrat to své. Pokud se naladíte na halucinogenní tempo filmu, čeká vás nevšední zážitek. Coppola je pořád mistr realizátor a mnoho scén stojí na jedinečně vybroušené práci s kontrastem.

Nestačí jen poslouchat dialogy, je důležité si všímat, jakou dikcí je postavy pronášejí. Sledovat, jak uvolněně a zdánlivě v nesouladu s opulentními exteriéry režisér vede herce. Vnímat hudbu, která tvoří značnou část působivé atmosféry. Zkrátka se na film Megalopolis nejen dívat, ale snažit se poodkrýt všechny jeho vrstvy. A neskončit s ním ve chvíli, kdy není dost srozumitelně vysvětleno, jak je to tedy s oním zastavováním času. Protože není zastavování času jako zastavování času.

Netvrdím, že Megalopolis je dokonalá podívaná nebo že jde o budoucí klasiku, kterou docení až další generace. Možná ano, možná ne, to ukáže až čas. Nicméně, zatímco Steven Spielberg „na stará kolena“ točí zbytečné remaky muzikálových klasik a plyšově hladivé midcultové podívané typu Fabelmanových, které nechtějí nic víc, než abychom u nich na povel jihli, Francis Ford Coppola se neohlížel nalevo ani napravo a nabídl něco, co v kinech hodně dlouho nebylo a také hezky dlouho nebude.

V některých komentářích se lze dočíst, že „se Coppola nejspíš zbláznil“, ale spíš než urážka je to hrubé podcenění skutečného stavu věcí. Je totiž nad slunce jasné, že svým způsobem byl tenhle filmařský samorost šílený odjakživa.