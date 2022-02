KOMENTÁŘ: Svůj sen si platím sám! Coppola za film utratí 120 milionů dolarů

Že je to hazardní krok? Zajisté, jenže klasik riskuje vlastní peníze, nikoli státní či veřejné prostředky, jak bývá zejména v Evropě zvykem. A pokud prohraje, neublíží nikomu jinému než sobě. Ostatně už to zažil, když jeho muzikál One From the Heart propadl a Coppola musel dlouho splácet bankovní úvěr. „Finanční dopad je mi lhostejný, nic pro mě neznamená,“ odmítá varování před stejným koncem. Sen je silnější.

Běžnější je plnit si osobní sny za cizí peníze. V Česku se zpravidla skládají Státní fond kinematografie, televize, filmové pobídky, kraje, sponzoři...