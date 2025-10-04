TELEVIZIONÁŘ: Kvůli Zemi nomádů sama spala v dodávce. Oscarová McDormandová

Celkem tři Oscary, za nejlepší film roku, nejlepší režii a pro herečku v hlavní roli Frances McDormandovou, vybojovala Země nomádů, kterou v neděli nasazuje Cinemax.
Frances McDormandová ve filmu Země nomádů | foto: Falcon

Hlavní hrdinka, ovdovělá žena z nevadského venkova, se jednoho dne sbalí a v dodávce vyrazí na cestu americkým západem; podobně jako zástupy jiných novodobých poutníků, které potkává a s jejichž barvitými osudy konfrontuje vlastní zkušenosti.

Některé z postav představují skuteční nomádi a jejich autentický životní styl přejala McDormandová v co nejvyšší míře. Kromě jiného během čtyřměsíčního natáčení skutečně přespávala v dodávce, kterou si sama podle vlastního vkusu zařídila, a spolu s ostatními také absolvovala příležitostné brigády, jimiž si nomádská komunita tradičně přivydělává, od sklizně řepy až po balení zboží pro společnost Amazon.

Frances McDormandová ve filmu Země nomádů
Herečka Frances McDormandová a režisérka Chloe Zhaová pózují se svými Oscary, které jim vynesl společný snímek Země nomádů (26. dubna 2021).
Chloé Zhaová při natáčení filmu Země nomádů (2020)
Favorizovaný film Země nomádů
Snímek vznikl podle knihy spadající do kategorie literatury faktu a sám občas působí jako dokument, respektive jako cestopisná road movie. Nádherné záběry krajiny ještě podporují lehce melancholickou náladu, ovšem diváky nejvíce zaměstnávala otázka, co vlastně za rozmachem moderních kočovníků stojí.

Zdaleka to nejsou jenom ekonomické důvody. Pro některé z nich jde o podzim života se splněným snem, pro jiné o léčivý útěk od běžných starostí či pošramocených vztahů. Další mluví o pocitu absolutní svobody, ale nechybějí ani typičtí samotáři, jimž dělá potíže navazování společenských vazeb.

Na každý pád je Země nomádů spíš existenciální než sociální studií lidí, kteří se nepokládají za „homeless“, nýbrž za „houseless“, tedy bez domu, nikoli bez domova, což se dá ve velkém praktikovat asi jen v zemi tak rozlehlé jako Státy.

4. října 2025

