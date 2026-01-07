Maxmilián Kocek jako Spartakiádní vrah Straka: nabral svaly a vědomosti

Autor:
  21:48
Herec Maxmilián Kocek ztvárňuje vraha Straku v druhé řadě kriminální série Metoda Markovič: Straka. V rozhovoru popsal náročnou přípravu na jednu z nejtěžších rolí své dosavadní kariéry. Diváci se podle něj mohou těšit na silné herecké výkony i temný příběh legendárního případu.

Šestidílná minisérie Metoda Markovič: Straka přinese divákům blízký pohled do zákulisí vyšetřování jednoho z nejznámějšího kriminálního případu 80. let dvacátého století.

V hlavním městě tenkrát řídil sériový vrah mladých žen, který si počínal organizovaně, ale velmi ho hnal kupředu i jeho sadistický sexuální pud.

Milovníci Metody Markovič odpočítávají poslední dny. Kdy začne série o Strakovi?

Série Metoda Markovič: Straka je věnována právě onomu sadistickému zabijákovi žen, v době spartakiád.

Maxmilián Kocek, bude sekundovat Jiřímu Lněničkovi, který se prosadil v předchozí sérii Metoda Markovič: Hojer.

Maxmilián jakožto začínají herec uvedl, že je to pro něj těžší. Přisuzoval to i osobnosti, kterou ztvárňuje. Ovšem nejhorší pro něj jsou rozhovory s médii kvůli těžkosti tématu, který seriál odkrývá a kterým se zabývá. Následně věnoval mnoho času učení policejních spisů, přímo originálů či záznamů z VHS kazet.

Sám Kocek o daném případu nic před castingem nevěděl. Vše se dozvídal, když se na roli Straky připravoval.

Na první díl se diváci mohou těšit již 9. ledna v pátek, v dalších týdnech budou vždy v pátek. Seriál má šest dílů.

Petr Lněnička v seriálu Metoda Markovič: Hojer
Maxmilián Kocek v sérii Metoda Markovič: Straka
Maxmilián Kocek v sérii Metoda Markovič: Straka
Ze série Metoda Markovič: Straka
6 fotografií
