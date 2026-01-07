Šestidílná minisérie Metoda Markovič: Straka přinese divákům blízký pohled do zákulisí vyšetřování jednoho z nejznámějšího kriminálního případu 80. let dvacátého století.
V hlavním městě tenkrát řídil sériový vrah mladých žen, který si počínal organizovaně, ale velmi ho hnal kupředu i jeho sadistický sexuální pud.
Milovníci Metody Markovič odpočítávají poslední dny. Kdy začne série o Strakovi?
Série Metoda Markovič: Straka je věnována právě onomu sadistickému zabijákovi žen, v době spartakiád.
Maxmilián Kocek, bude sekundovat Jiřímu Lněničkovi, který se prosadil v předchozí sérii Metoda Markovič: Hojer.
Maxmilián jakožto začínají herec uvedl, že je to pro něj těžší. Přisuzoval to i osobnosti, kterou ztvárňuje. Ovšem nejhorší pro něj jsou rozhovory s médii kvůli těžkosti tématu, který seriál odkrývá a kterým se zabývá. Následně věnoval mnoho času učení policejních spisů, přímo originálů či záznamů z VHS kazet.
Sám Kocek o daném případu nic před castingem nevěděl. Vše se dozvídal, když se na roli Straky připravoval.
Na první díl se diváci mohou těšit již 9. ledna v pátek, v dalších týdnech budou vždy v pátek. Seriál má šest dílů.