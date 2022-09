Osahával hráčky, udal dopis trenéra a zastavil natáčení s McConaugheym

Podle portálu The Hollywood Reporter studio projekt zastavilo kvůli „znepokojivým obviněním“ týkajícím se okolností příběhu amerického dívčího fotbalového mužstva a jeho cesty do Číny v roce 1984, na němž má být děj filmu Dallas Sting založen.

První zprávy médií zmíněná „znepokojivá obvinění“ nijak nespecifikovaly a studio se k nim nevyjádřilo. Tehdejší trenér týmu Bill Kinder, kterého měl ve filmu ztvárnit McConaughey, ale poskytl rozhovor britskému listu Daily Mail. V něm nyní třiaosmdesátiletý Kinder uvedl, že neznámá osoba poslala do studia Skydance dopis, podle nějž se „trenér nejméně jedné z hráček dotýkal přes šaty a dával hráčkám nevhodné přezdívky“. Kinder tato obvinění popřel.

Film měl vyprávět skutečný příběh dívčího fotbalového týmu z amerického Dallasu, který v roce 1984 odjel do Číny, kde – navzdory veškerému očekávání – porazil jedny z nejlepších ženských fotbalových týmů na světě.

Matthew McConaughey měl hrát trenéra týmu Billa Kindera, který dívky přivedl k vítězství nad Austrálií, Japonskem a Čínou, a nakonec k finálové výhře nad Itálií. Do role jeho dcery byla obsazena Kaitlyn Deverová, která je známá z filmů Šprtky to chtěj taky, novinky Vstupenka do ráje v hlavních rolích s Julií Robertsovou a Georgem Clooneym a oceňovaného seriálu Absťák.

Produkce vynaložila nezanedbatelné množství času, úsilí a peněz, aby našla skutečné fotbalistky, které by byly schopné zapracovat na svých hereckých schopnostech, dodal The Hollywood Reporter.