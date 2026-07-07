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Jsem tu šťastnej. Velvyslanec Matt Field přijel do Varů, chválil Bartošku a Pelíšky

Veronika Pitthardová
  15:00
Britský velvyslanec Matt Field. (9. června 2026)

Britský velvyslanec Matt Field. (9. června 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Na karlovarský festival opět zavítal britský velvyslanec Matt Field. Milovník českého humoru, Pelíšků a písně Sluneční hrob mluvil o filmu jako o nástroji diplomacie, který někdy dokáže spojovat lidi lépe než politika. „Karlovarský filmový festival je podle mě skvělým příkladem,“ řekl Field v rozhovoru pro iDNES.cz.

Ve své nové knize Jsem tu novej připomínáte, že kultura je součástí soft power, tedy měkké diplomacie. Může mít podle vás film někdy větší vliv na vztahy mezi zeměmi než diplomatická jednání?
Ano, rozhodně. Myslím si, že kultura je síla. A karlovarský filmový festival je podle mě skvělým příkladem. Přivádí sem osobnosti světové kultury, ale také byznysu a politiky. Je to skutečná výkladní skříň této země, takže je to podle mě skvělý příklad toho, jakou roli a sílu může mít kultura v diplomacii.

Využil jste někdy film jako prostředek ke své práci?
Určitě. Jedna z věcí, které mě opravdu baví, je používat film, zvlášť britský, jako způsob, jak se propojit s lidmi. Jako velvyslanec jsem v minulosti třeba pořádal projekce filmů o Jamesi Bondovi nebo Downton Abbey. To jsou věci, které lidé milují po celém světě, takže by byla škoda takové nástroje nevyužít.

Matt Field

  • Britský diplomat. Od roku 2023 je britský velvyslancem v České republice.
  • V diplomatických službách pracuje od roku 2003, dříve zastával mimo jiné post britského velvyslance v Bosna a Hercegovina a věnoval se také otázkám evropské politiky, bezpečnosti či Blízkého východu.
  • V Česku je známý i svým aktivním vystupováním na sociálních sítích a zájmem o českou kulturu, film i veřejné dění.

Co vám jako diplomatovi a cizinci řekne KVIFF o České republice?
To, že Česká republika je zábavná. Vlastně si myslím, že je to kulturní velmoc. Má obrovský vliv a podle mě oplývá i něčím opravdu přitažlivým, díky čemuž sem lidé chtějí přijíždět a trávit tu čas. Je to vidět každý rok během karlovarského filmového festivalu.

Který britský film by měli znát všichni Češi?
Ach jo, to je fakt těžké. Fakt těžké... (dlouho přemýšlí) U spousty lidí je pořád nesmírně oblíbený vánoční film Láska nebeská.

I já ho mám ráda.
To naprosto chápu. Ale existuje spousta dalších skvělých britských filmů. Nedá se vybrat jen jeden.

Myslíte si, že Češi a Britové mají podobný vkus, co se týká filmů?
Myslím si, že ano. Možná je to proto, že máme podobný smysl pro humor, chápeme stejné vtipy. Zkrátka si rozumíme navzájem, a v tom je podle mě ta skutečná síla. Takže u Čechů a Britů podle mě platí, že když někomu z nich pustíte Pelíšky, pochopí, proč jsou vtipné. Stejně jako když si v češtině pustíte Monty Python. Pořád to funguje.

Která kulturní osobnost, se kterou jste se během svého působení v Česku setkal, na vás udělala opravdu silný dojem?
Těch je docela dost. Tady ve Varech bylo samozřejmě úžasné setkat se s Jiřím Bartoškou, člověkem, který za tímto festivalem tolik let stál. To bylo skvělé. Moc se mi líbí i někteří mladí čeští herci, kteří teď přicházejí. Třeba Oskar Hes podle mě odvádí skvělou práci. Ale asi úplně na vrcholu seznamu je pro mě Aňa Geislerová. Nejdřív ji poznáte skrze její filmy, a těch skvělých má opravdu spoustu. A pak ji potkáte osobně a je to prostě radost.

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Karlovarský festival je pověstný ikonickými filmovými znělkami. Kdybyste měl mít svou vlastní, jak by vypadala? Co byste v ní říkal?
Jsem tu šťastnej. (úsměv) Opravdu jsem rád, že tu můžu být. Festival miluju. Být tady je vždycky skvělá zkušenost a pokaždé je to ještě o kousek lepší.

Který český film je váš úplně nejoblíbenější?
Nedávno jsem viděl Vlny a ty jsou skvělé. Mám rád i hodně klasik. Je to trochu temné, ale dalším mým oblíbencem je Spalovač mrtvol. Ale jinak to asi jsou Pelíšky. Vždycky to budou Pelíšky.

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