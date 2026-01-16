Letos má před sebou velkou událost – hlavní roli v očekávaném velkofilmu Christophera Nolana Odyssea. Ještě předtím ho ale můžete vidět od tohoto pátku na Netflixu v akční Ráně, kde znovu hraje po boku svého celoživotního kamaráda a kolegy Bena Afflecka, se kterým získal v roce 1998 Oscara za scénář k filmu Dobrý Will Hunting.
Ben Affleck však tentokrát Damona v rozhovoru nedoprovodil. Po jeho boku usedli jiní herečtí kolegové z Rány – Steven Yeun (známý třeba ze seriálů Živí mrtví a Ve při nebo filmu Minari, za který získal nominaci na Oscara) a Catalina Sandino Moreno (známá ze seriálu Aféra nebo debutového filmu Marie milostiplná, která jí taktéž vysloužila nominaci na Oscara). Společně ztvárnili speciální policisty z Miami, kteří během domovní prohlídky narazí na velký balík peněz. Na miliony dolarů, které odhalí, jak moc si mohou věřit a jak pevné či křehké jsou jejich pracovní i osobní vazby. Film vychází ze skutečných událostí.
Tím, že je ta postava inspirovaná skutečnými lidmi, soustředil jsem se hlavně na ně. Jeli jsme za nimi do Miami, setkali se s taktickou jednotkou, byli u jejich výjezdů, mohli se ptát.