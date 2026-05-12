Affleck a Damon čelí žalobě za pomluvu. Film Rána příliš připomíná skutečný případ

Autor: ,
  19:05
V souvislosti se svým nejnovějším thrillerem Rána (The Rip) čelí američtí herci Matt Damon a Ben Affleck žalobě za pomluvu. Scénář podle žalobců obsahuje příliš mnoho skutečných událostí, které se mísí s fikcí, což poškozuje osobní a profesní pověst dvou floridských policistů. V úterý o tom informoval server NBC News.
Ben Affleck a Matt Damon ve filmu Rána (2026)

Ben Affleck a Matt Damon ve filmu Rána (2026) | foto: Netflix

Jason Smith a Jonathan Santana, seržanti z úřadu šerifa okresu Miami-Dade, podali začátkem května žalobu u federálního soudu v Miami na společnost Artists Equity, filmovou produkční firmu vlastněnou Affleckem a Damonem.

Ze soudních dokumentů není jasné, jak vysoké odškodnění požadují, žádají však kompenzaci i proplacení nákladů na právní zastoupení. Zároveň se domáhají veřejné omluvy a odstranění obsahu.

Film Rána představuje Afflecka a Damona jako jihofloridské policisty, kteří v domě najdou miliony dolarů. Části filmu byly inspirovány skutečným případem z roku 2016, kdy policie v domě ve městě Miami Lakes našla více než 21 milionů dolarů spojených s dealerem marihuany.

Damon a Affleck při propagaci filmu uvedli, že příběh je volně inspirovaný vyprávěním kapitána Chrisa Casiana z policejního oddělení Miami-Dade, který u filmu působil jako technický poradce. Damon v lednovém rozhovoru s agenturou AP řekl, že s Affleckem trávili čas s Casianem i dalšími detektivy z protidrogového oddělení, aby se na role připravili.

„Chtěli jsme opravdu pochopit, jak ty vztahy a dynamika mezi nimi fungují,“ uvedl Damon. „Tyto jednotky hodně drží při sobě, protože si navzájem doslova svěřují životy do rukou a dělají extrémně nebezpečnou práci,“ dodal.

Právník společnosti Artists Equity odmítl AP v pondělí poskytnout komentář. V odpovědi na předžalobní výzvu z 19. března však právnička společnosti Leita Walkerová uvedla, že film si neklade za cíl vyprávět skutečný příběh daného incidentu ani zobrazovat skutečné osoby. Podle ní to ostatně výslovně uvádí i upozornění v úvodu.

Přestože Smith a Santana ve filmu nejsou jmenováni a nijak se nepodíleli na jeho produkci, žaloba tvrdí, že Santana byl hlavním detektivem pověřeným skutečným případem a Smith seržantem, který vedl vyšetřovací tým.

Podle žaloby použití skutečných detailů z případu vyvolává dojem, že filmové postavy se zcela zakládají na skutečných policistech. Žaloba dále uvádí, že to mezi přáteli, rodinnými příslušníky i kolegy vyvolalo dojem, že se postavy dopustily trestných činů zobrazených ve filmu.

Snímek Rána z dílny režiséra Joea Carnahana v lednu debutoval na Netflixu a na portálu ČSFD.cz má hodnocení 70 procent.

