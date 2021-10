Romantických komedií mám upřímně nad hlavu, říká Matouš Ruml

Načetl jste desítky audioknih, daboval hrané i animované zahraniční filmy, takže o herecké práci s hlasem víte hodně. Mohly ještě Myší patří do nebe být v něčem výzvou?

Bylo to určitě náročnější než normální dabing. A to nejen kvůli velikosti role, ale také kvůli tomu, že ten lišák koktá. To byl opravdu oříšek najít správnou míru stylizace, aby jeho projev nepůsobil uměle, byl uvěřitelný a citlivý. Nakonec si to naštěstí sedlo.

Je úkolem režiséra nebo herce přijít na tu správnou míru?

Záleží, jak u čeho. Tady byla výhoda, že tvůrci filmu byli přímo u jeho výroby. Když dabuju třeba americký animák, logicky s nimi nejsem v kontaktu, pracuju jen s dabingovým režisérem. Tady jsem mohl jít více do hloubky. To mi vyhovovalo.

Taky je asi příjemné vidět postavu, kterou namlouváte celou a v kontextu obrazu. To u amerických animovaných velkofilmů často možné není.

Třeba v případě Jak vycvičit draka jsem viděl celý film, ale když jsem dělal casting na Tintinova dobrodružství, bylo na obrazovce vidět jen pohybující se kolečko, ke kterému měl režisér popsanou situaci. Pak se to celé zastavilo na ústech postavičky a já měl mluvit. Neznal jsem tak ani postavu, ani situaci, maximálně jsem si mohl něco odvodit z hlasu originálu. Moc příjemné to nebylo.

Zajdete si pak na takový animák do kina, abyste zjistil, jak funguje všechno dohromady?

Velice mě to zajímá. Třeba teď jsem dělal pokračování Mimi šéfa a na to se moc těším. Strávil jsem na tom spoustu času, dokonce tam i zpívám, tak jsem zvědavý.

A co když z plátna nevystupuje jen váš hlas, ale také tělo a tvář? Dokážete se sledovat nebo třeba jako Johnny Depp zvracíte?

Vidíte, tak v tomto jsem skoro jako Johnny Depp. Já tedy nezvracím, ale koukat na sebe, to ne. Nedívám se na natáčeních ani na kontrolní projekce. Maximálně, když je to technicky náročné a režisér mě požádá. Já, když bych se na sebe díval a pak měl to samé zopakovat, soustředil bych se tolik na to, co jsem v předešlém záběru dělal špatně, že bych se přestal soustředit na roli. Takže prostě plně důvěřuju režisérovi.

Jedině Tereza je romantická komedie – těch je v posledních letech v Česku dost. Přesto natočit takový žánr kvalitně, zábavně a bez trapnosti, je navýsost složité. Tušíte, čím to je?

V základu je vždy scénář. Romantických komedií mám upřímně profesně nad hlavu. Často mám pocit, že ty zápletky jsem už viděl nebo četl pětkrát. U Terezy jsem to tak neměl a když už se k tomu možná schylovalo, tak to režisér Jaroslav Fuit zlidštil natolik, že trapno odešlo a situace byla uvěřitelná. To je u skvělých romantických komedií to nejstěžejnější. Že se nás jako diváků týkají. Že máme pocit, že to co sledujeme, se může stát a není to pohádka. U českých komedií je to bohužel vabank.

Na druhou stranu, romantika v Jedině Tereza úplně nehrajete.

Taky jsem si to díky tomu pořádně užil. Ale hrál jsem na divadle třeba Romea a to mi vlastně přišlo velice nevděčné.

Zahrál jste si vlastně někdy pořádného záporáka, opravdu odporného člověka?

Jasně, třeba Adolfa Hitlera v černé komedii Pacient doktora Freuda. Díky divadlu mám tu paletu charakterů pestrou.

V televizi a filmu vás ale často obsazují typově. Má to nějaký důvod?

Tak to prostě je, film je v první řadě vizuální věc, tudíž je obsazován typově. Já mám často za úkol hrát hrdiny milé a sympatické, protože tak působím. To pak ale upřímně není moc výzva, hrát sám sebe. Ze seriálů už jsem z toho unavený. Nedokážu mnohdy rozeznat, co jsem já a co postava. Tak se to alespoň snažím vždy nějak okořenit.

Hrát teď začal i váš syn. Nejste ten herec-rodič, který dítě odrazuje od své profese?

Nejsem. My jsme ho chtěli v divadle obsadit do role malého Chaplina už když mu bylo osm. To ale striktně odmítl, tak jsem si nějakou dobu myslel, že ho hraní nezajímá. Teď mu ale začaly chodit nabídky. Hodně nabídek. O kluky v jeho věku je teď zájem.

Matouš Ruml se synem na premiéře filmu Jedině Tereza (2021)

Předáváte mu nějaké vlastní zkušenosti? Sám jste začal hrát velmi brzy.

Snažím se mu vysvětlit, jaké štěstí je, že je teď žádaný a že to tak nemusí být napořád. To je důležité pochopit… A taky se ho snažím připravovat na to, že jednou nás budou srovnávat. To je bohužel úděl hereckých dětí. Nevyhne se tomu. Jak ho ale sleduju, tak si s tím nedělá hlavu. Dokonce je mu to možná jedno. Tak uvidíme, co bude nakonec dělat.

Každopádně trocha flegmatismu je pro herce dobrá výbava, ne?

To určitě.

Zahráli jste si spolu i v rámci Letních shakespearovských slavností. Jaké to bylo hned po covidové pauze začít hrát venku, kde je to mnohdy pro herce fyzicky náročnější?

Bylo to složité. Já byl od začátku „zlým prorokem“ a říkal jsem, že spousta nás herců přes léto určitě padne s nějakým vyčerpáním nebo nemocí. Bylo to z nuly na sto, všechna divadla chtěla hrát venku… Já jsem na to byl nějak vnitřně připravený, ale stejně jsem první týden po třech dnech málem přišel o hlas. Rok bez denního vypětí hlasivek se na mě podepsal. Nicméně jsem si to moc užil a díky zájezdům jsme si i se synem mohli dělat po Česku různé výlety. Skoro jako placená dovolená.