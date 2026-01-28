Nejen Hawkeye Pierce ze seriálu M.A.S.H. Devadesátiletý Alan Alda uspěl i s psaním

Americký herec Alan Alda, který se 28. ledna dožívá devadesáti let, se proslavil především rolí „Hawkeyho“ Pierce, amerického chirurga v polní nemocnici v korejské válce v seriálu M.A.S.H. Tato životní role mu vynesla šest Zlatých glóbů a několik televizních cen Emmy za herectví i scénáře, úspěch mu umožnil psát a točit vlastní scénáře. Kromě úspěšné divadelní dráhy má na svém kontě i spolupráci s režiséry jako Woody Allen či Martin Scorsese nebo knihy vzpomínek, které se staly bestsellery.
Herec Alan Alda hovoří během rozhovoru na Stony Brook University na Long...

Herec Alan Alda hovoří během rozhovoru na Stony Brook University na Long Islandu v New Yorku. Filmová a televizní hvězda se snaží povzbudit vědce všech oborů, aby mluvili srozumitelnou angličtinou. (26. dubna 2013) | foto: ČTK

Loretta Swit
Mike Farrell a Alan Alda v televizním seriálu M.A.S.H.
Životní role v seriálu M.A.S.H. vynesla Alanu Aldovi šest Zlatých glóbů a...
Hvězdy seriálu M.A.S.H. Alan Alda, Wayne Rogers a Loretta Swit
Postava sarkastického chirurga a sukničkáře z mobilní armádní nemocnice ze seriálu M.A.S.H udělala z Aldy hvězdu, možná ale trochu zastínila jeho další role. Často ztvárňoval ambiciózní, autoritářské postavy jakou byla třeba kreace senátora ve filmu Letec (2005), která mu vynesla nominaci na Oscara za vedlejší roli.

Mám Parkinsonovu nemoc, přiznala hvězda seriálu M.A.S.H. Alan Alda

Znám je také ze snímků Tajemná vražda na Manhattanu (1993), Všichni říkají: Miluji tě (1996), Po čem ženy touží (2000) či z Mostu špionů (2015) režiséra Stevena Spielberga.

Alda se narodil 28. ledna 1936 v New Yorku jako Alphonso Joseph D’Abruzzo do rodiny komediální hvězdy 50. let Roberta Aldy a Joan Brownové, bývalé Miss New York. V dětství se musel poprat s obrnou a vyrovnat s duševní poruchou matky. Díky otci poznal Alda prostředí divadla, nejvíce jej přitahovalo psaní. První divadelní hru prý napsal již na střední škole. Během studia literatury na Fordhamské univerzitě se už ale krátce objevil i v seriálu po boku svého otce.

Aldově televizní a filmové kariéře předcházelo úspěšné vystupování na Broadwayi, kde poprvé zazářil v roce 1961 jako farmářův synek ve hře To všechno odnes čas. Vydobyl si pověst talentovaného divadelníka a nominaci na první herecké ocenění.

Postupně se Alda začal objevovat i před kamerou, do širšího diváckého povědomí vstoupil v satirickém seriálu Co týden dal. Život mu v roce 1972 změnila nabídka na roli kapitána Pierce, Alda ji ale zpočátku dlouho zvažoval.

Jeho „Hawkeye“ byl vždy připraven postavit se vojenské mašinérii a i za cenu vlastních potíží zesměšňovat třeba nesmyslnou armádní byrokracii. Na účinkování v kultovním seriálu M.A.S.H si herec cenil i možnosti podílet se na pořadu autorsky a režijně. Během jedenáctiletého natáčení Alda napsal scénář několika epizod, řadu z nich pak sám režíroval. Byl i spoluautorem a režisérem poslední epizody nazvané Nashledanou, sbohem a amen.

Stiers, dirigent na koloběžce. Majora Winchestera v M*A*S*H málem nehrál

V průběhu natáčení seriálu se Alda objevil i na stříbrném plátně ve filmech Příští rok ve stejnou dobu (1978) nebo Apartmá v Kalifornii (1978). Příležitost mu dal rovněž Woody Allen, který ho obsadil do několika svých filmů - Zločiny a poklesky (1989), Tajemná vražda na Manhattanu (1993) a Všichni říkají: Miluji tě (1996). Na počátku 80. let natočil jako režisér podle vlastního scénáře hořkosladkou komedii o citových problémech tří manželských párů Čtyři roční období.

Od 90. letech se pak Alda vrátil na obrazovky v roli moderátora televizního cyklu zaměřeného na vědu. Objevil se také v několika epizodách populárního seriálu Pohotovost. Nikdy ale přitom zároveň úplně neopustil divadelní prkna.

S postupujícími roky Aldu stále více přitahovalo psaní, touhu tvořit u něj prý ještě posílila těžká operace se šťastným koncem, kterou prodělal kvůli akutnímu zánětu slepého střeva v průběhu natáčení v Chile v roce 2003. O dva roky později přišel s prvním dílem humorně pojaté autobiografie s názvem Nikdy si nedávejte vycpat svého psa a další věci, které jsem se naučil.

Knihu poté následoval svazek s názvem Co jsem zaslechl, když jsem mluvil sám se sebou (2007), kde Alda vzpomínal nejen na přelomové chvíle své kariéry, nebo kniha Kdybych ti rozuměl, tvářil bych se takhle? (2017), ve které se čtenářům snaží s humorem pomoci v každodenních komunikačních situacích.

Od roku 1957 je herec ženatý s fotografkou a spisovatelkou Arlen Weissovou. Téměř sedmdesátileté manželství je unikátem ve světě showbyznysu. Narodily se jim tři dcery. V roce 2018 oznámil, že má Parkinsonovu chorobu.

Nejen Hawkeye Pierce ze seriálu M.A.S.H. Devadesátiletý Alan Alda uspěl i s psaním

26. ledna 2026  12:09

