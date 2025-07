V červnu uplynuly dva roky od chvíle, kdy svět se zatajeným dechem sledoval, jak to dopadne s posádkou ponorného plavidla Titan. Dopadlo to nejhůře, jak mohlo a slavný vrak legendárního Titaniku si...

Kompletní průvodce Let It Roll 2025: Program, doprava, vstupenky a důležité desatero

Největší drum & bassový festival světa Let It Roll hlásí novinku. Ročník 2025, který se uskuteční od 31. července do 2. srpna, bude v novém prostředí u malebného jezera Most.