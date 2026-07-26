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Uprchlice z Československa a holka od vedle. Snímek o sportovní rivalitě boduje

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  10:39
Chris Evertová (vpravo) pózuje s pohárem pro vítězku Roland Garros 1986, ve...

Chris Evertová (vpravo) pózuje s pohárem pro vítězku Roland Garros 1986, ve finále porazila Martinu Navrátilovou. | foto: Profimedia.cz

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Streamovací platforma Netflix má za sebou první měsíc od uvedení dokumentu Chris a Martina: Poslední set. Dokumentu o výrazné rivalitě ve sportovním odvětví, které navždy změnilo dějiny sportu. Snímek nejen dokumentuje půl druhé dekády trvající nadvládu jedné ženské tenisové dvojice, ale poukazuje především na dva hluboké lidské osudy, které sahají daleko za hranice tenisových kurtů.

„Po zápase tu hráčky mohly mít své rodiny, ale moje rodina tu být nemohla. Po prvním zápase, co jsem vyhrála, jsem objala sloup, protože jsem byla sama,“ líčí Navrátilová v emotivní zpovědi, kdy popisovala, jak ji vlastní stát zavrhl, protože nechtěla žít v nejistotě, zda vůbec bude moci nastoupit k dalším zahraničním turnajům a pracovat na svém snu, stát se ženskou tenisovou jedničkou.

Velkou předností dokumentu je snaha vytvořit záznam o neobyčejném životě dvou tenisových ikon, které vedle dechberoucích sportovních výkonů ukazují svou zranitelnost, pochybnosti a osobní oběti, které si jejich cesta na vrchol v průběhu nabité kariéry vyžadovala.

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Navrátilová otevřeně vzpomíná na bolestné odloučení od rodiny po emigraci z Československa, Evertová zase přiznává, jak náročné bylo dlouhá léta žít ve stínu neutuchajícího soupeření. Tvůrci dokumentu citlivě propojují archivní záběry s intimními současnými výpověďmi, díky čemuž dokument osloví nejen tenisové fanoušky, ale i diváky, jež hledají silný lidský příběh o odvaze, odpuštění a přátelství, které nakonec zvítězilo nad jednou z nejslavnějších sportovních rivalit historie.

Soudobé záběry dokumentu jsou bohatě doprovázené historickými záznamy slavných matchů, které spolu obě dámy svedly během půl druhého desetiletí. Komentář k jejich neobyčejné kariéře přidaly tenisové legendy jako Billie Jean Kingová, John McEnroe nebo jejich souputnice Pam Shriverová, která v dokumentu sama uznala, že kromě těchto dvou brilantních hráček neměl nikdo další na zisk grandslamů v daném období nárok.

Obě tenisové legendy si během kariéry prošly vzájemnými urputnými souboji, přátelstvím i nevraživostí a nakonec náročnou léčbou rakoviny. Ohlasy na celý dokument jsou ve skrze velmi pozitivní. V databázi IMDb si zatím snímek po prvním měsíci drží obstojné hodnocení 7,9 hvězdiček z deseti. V českém žebříčku ČSFD to dělá víc než solidních 82 procent.

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Český divák se při zhlédnutí dme pýchou i dojetím. Po dokumentárním filmu Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové, který v roce 2024 čeští kritici odeslali do Los Angeles do souboje o sošku Oscara, je to teprve druhý počin o významné české osobnosti, který se objevil v nabídce streamovací platformy Netflix.

Kromě památných bitev sleduje dokument nabitou kariéru nejlepších hráček své doby od jejich počátků po aktuální naléhavou situaci ohledně léčby vážné nemoci. Obě dámy v tomto případě o svůj život bojují se stejnou vervou, jako kdysi sváděli své pomyslné zápasy téměř na život a na smrt.

Každá je zde však zabíraná z jiné výchozí pozice. Jedna jako teenagerovský zázrak od vedle (Chris Evertová) a druhá jako utečenkyně z tehdejšího socialistického Československa, která v památných bitvách už v barvách Spojených států nezískávala přílišnou podporu od amerických fanoušků.

Do své vlasti se nakonec Navrátilová dostala po dlouhých 11 letech, kdy s se s ženským týmem, včetně Chris Evertové, ucházela v roce 1986 o titul poháru federace. České hráčky v čele s Helenou Sukovou nebo Hanou Mandlíkovou tehdy těžce nesly, že diváci na tribunách přáli více americkým než vlastním hráčkám.

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Tuzemské diváky potěší, že se tvůrci dokumentu vydali až do středočeské Řevnice, kde Navrátilová vzpomenula své první tenisové krůčky i náročné tréninky, které v dětství absolvovala se svým otcem. Výpověď z druhé strany odtud doplňuje její mladší sestra Jana, které byl tehdejším československým socialistickým režimem krok její sestry důrazně vyčítán.

Dokument není jen o do té doby nevídané sportovní rivalitě, ale také o přátelství, hledání cesty k sobě, porozumění a vzájemné podpoře ve chvílích, kdy se celý svět zastaví. I když se snímkem prolíná pomyslné počítadlo skóre vzájemných zápasů, v boji se zákeřnou nemocí jsou obě na stejné lodi a dokážou se navzájem podpořit, a co je nejdůležitější – i pochopit.

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