Patricia Clarksonová je v Praze několik dní a na rozdíl od hvězdného dua DiCaprio a Lawrencová se veřejnosti nestraní. V úterý večer rozdávala podpisy před stejným hotelem na Starém Městě, ve kterém je ubytovaných několik jejích kolegů.
Šestašedesátiletou herečku znají filmoví fanoušci také například z trilogie Labyrint nebo snímku Večeře s April, která jí vynesla zatím jedinou nominaci na Oscara.
Clarksonová je také poměrně pravidelnou účastnicí filmového festivalu v Karlových Varech. V roce 2019 si odnesla Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, o čtyři roky později dokonce zasedla v porotě.
„Karlovy Vary dodaly energii mojí duši. Nechci odjet domů, chci jen poslat pro svého psa a zůstat tu,“ svěřila se herečka na ceremoniálu v roce 2019.
Svižný krok oscarového režiséra
Již několik měsíců tráví v Praze oscarový režisér Martin Scorsese. Po celou dobu pobytu se před fanoušky ukrýval, šance spatřit ho aspoň na malý moment se nenaskytla ani během natáčení v Úštěku na Litoměřicku či na dalších lokacích.
Na veřejnosti se začal objevovat až v posledních dnech, byť mu stále tvoří doprovod ochranka. Sběratelé podpisů ale mají stále smůlu – v úterý večer jim jen zamával, zatímco svižným krokem mířil do útrob hotelu.
|
Zcela jiný přístup vůči fanouškům zvolil dánský herec Mads Mikkelsen, který se rovněž v připravovaném snímku objeví. Od svého příjezdu se nebrání fotkám v ulicích Prahy nebo přímo před hotelem, ze kterého pravidelně vyráží na toulky večerním městem.
Fanoušci se s charismatickým hercem mohli setkat i oficiálně, a to na pražském Comic-Conu předminulý víkend. Od té doby ale představitel záporáka z bondovky Casino Royale výrazně změnil vizáž. Pryč je prošedivělý plnovous, místo toho je herec hladce oholený a téměř k nepoznání.
Mysteriózní drama zasypané sněhem
Hlavní fáze natáčení očekávaného snímku začala před několika dny. Produkce zveřejnila první oficiální fotografii, na které stojí Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrencová u zasněženého vozu. V těchto dnech se natáčí v Žatci.
|
Film vypráví příběh amerického manželského páru, který cestuje do malého zasněženého evropského městečka, aby si adoptoval dítě. Ubytují se v tajemném hotelu, ve kterém se setkají s podivnými postavami – zpěvačkou, obchodníkem a léčitelem.
Zatímco se snaží získat vytoužené dítě, realita se jim pomalu rozmazává, začnou zpochybňovat vlastní životy a vztahy. Jedná se o adaptaci stejnojmenného románu Petera Camerona. Mysteriózní drama by se mělo do kin dostat za dva roky.