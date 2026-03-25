Scorsese se už neskrývá, Mikkelsen změnil vizáž. V Česku se opět pohybují hvězdy

Jan Pešek
  14:26
Další hollywoodská hvězda posílila filmaře, kteří v Česku natáčejí film podle románu What Happens at Night. K Leonardu DiCapriovi a Jennifer Lawrencové se připojila Patricia Clarksonová, kterou si diváci pamatují například ze Zelené míle. Před fanoušky se už neskrývá oscarový režisér Martin Scorsese. Do Prahy se po krátké pauze vrátil další z herců Mads Mikkelsen, který překvapil novým vzhledem.

Patricia Clarksonová je v Praze několik dní a na rozdíl od hvězdného dua DiCaprio a Lawrencová se veřejnosti nestraní. V úterý večer rozdávala podpisy před stejným hotelem na Starém Městě, ve kterém je ubytovaných několik jejích kolegů.

Šestašedesátiletou herečku znají filmoví fanoušci také například z trilogie Labyrint nebo snímku Večeře s April, která jí vynesla zatím jedinou nominaci na Oscara.

V Praze je oscarový režisér Martin Scorsese
Patricia Clarkson se před pražským hotelem podepisovala fanouškům. (24. března 2026)
Dánský herec Mads Mikkelsen v Praze s novou vizáží (24. března 2026)
62 fotografií

Clarksonová je také poměrně pravidelnou účastnicí filmového festivalu v Karlových Varech. V roce 2019 si odnesla Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, o čtyři roky později dokonce zasedla v porotě.

„Karlovy Vary dodaly energii mojí duši. Nechci odjet domů, chci jen poslat pro svého psa a zůstat tu,“ svěřila se herečka na ceremoniálu v roce 2019.

Svižný krok oscarového režiséra

Již několik měsíců tráví v Praze oscarový režisér Martin Scorsese. Po celou dobu pobytu se před fanoušky ukrýval, šance spatřit ho aspoň na malý moment se nenaskytla ani během natáčení v Úštěku na Litoměřicku či na dalších lokacích.

Na veřejnosti se začal objevovat až v posledních dnech, byť mu stále tvoří doprovod ochranka. Sběratelé podpisů ale mají stále smůlu – v úterý večer jim jen zamával, zatímco svižným krokem mířil do útrob hotelu.

Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník

Zcela jiný přístup vůči fanouškům zvolil dánský herec Mads Mikkelsen, který se rovněž v připravovaném snímku objeví. Od svého příjezdu se nebrání fotkám v ulicích Prahy nebo přímo před hotelem, ze kterého pravidelně vyráží na toulky večerním městem.

Fanoušci se s charismatickým hercem mohli setkat i oficiálně, a to na pražském Comic-Conu předminulý víkend. Od té doby ale představitel záporáka z bondovky Casino Royale výrazně změnil vizáž. Pryč je prošedivělý plnovous, místo toho je herec hladce oholený a téměř k nepoznání.

Mysteriózní drama zasypané sněhem

Hlavní fáze natáčení očekávaného snímku začala před několika dny. Produkce zveřejnila první oficiální fotografii, na které stojí Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrencová u zasněženého vozu. V těchto dnech se natáčí v Žatci.

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

Film vypráví příběh amerického manželského páru, který cestuje do malého zasněženého evropského městečka, aby si adoptoval dítě. Ubytují se v tajemném hotelu, ve kterém se setkají s podivnými postavami – zpěvačkou, obchodníkem a léčitelem.

Zatímco se snaží získat vytoužené dítě, realita se jim pomalu rozmazává, začnou zpochybňovat vlastní životy a vztahy. Jedná se o adaptaci stejnojmenného románu Petera Camerona. Mysteriózní drama by se mělo do kin dostat za dva roky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.