Scorsese je v Praze, kde natočí nový film. V metropoli se objeví i DiCaprio či Lawrence

Režisérova dcera Francesca Scorsese už několik dní postuje na Instagramu jednu fotografii pražské pamětihodnosti za druhou, včetně Karlova mostu, Staroměstského orloje či barokní knihovny Klementina. Sdílí také snímky běžných pražských ulic nebo domů.
Na fotografiích je k vidění také její otec – „velký Marty“ – který v Praze natočí film s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Jde o velkou událost, neboť nehledě na hvězdný DiCapriův status se v případě Martina Scorseseho bavíme o jednom z největších žijících filmařů všech dob, skutečné režisérské legendě. V jeho filmografii najdeme klasiky jako Taxikář, Zuřící býk, Mafiáni, Věk nevinnosti, Poslední pokušení Krista a mnohé další.
Scorsese ani v pokročilém věku nemyslí na odpočinek a posílá do kin jednu tutovku za druhou. V roce 2013 strhl divokou jízdou Vlk z Wall Street, o šest let později se vrátil k mafiánským kořenům podívanou Irčan a předloni nadchl lahůdkou Zabijáci rozkvetlého měsíce.
V případě chystaného thrilleru What Happens At NIght jde o adaptaci románu Petera Camerona. Podle jeho knihy natočil v roce 2009 režisér James Ivory film Město Osudu s Anthonym Hopkinsem, Laurou Linneyovou a Charlotte Gainsbourgovou v hlavních rolích.
Scorseseho snímek bude sledovat americký manželský pár, který kvůli adopci přijede do zasněženého evropského města a ubytuje se v hotelu, který obývají podivné existence. Do kin by měl jít příští rok.