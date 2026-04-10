Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal

  13:23
Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé Straně, kde navštívil skláře a sochaře Martina Janeckého. Ten se společnou fotografií s DiCapriem pochlubil na Instagramu.
První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem a Jennifer Lawrencovou v Česku. (19. března 2026) | foto: courtesy of Apple Original Films

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)
Oscarový režisér Martin Scorsese se před svými pražskými fanoušky už neskrývá....
Martin Scorsese (12. ledna 2014)
Dánský herec Mads Mikkelsen na pražském Comic-Conu (13. března 2026)
Martin Janecký je považován za jednoho z nejlepších sklářských sochařů. Svá díla vystavuje v galeriích a muzeích po celém světě. Se sklem začal pod vedením svého otce pracovat už ve třinácti letech.

Po absolvování Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru získával zkušenosti například v Jižní Africe, Švédsku, Nizozemsku a především v USA.

Proslul především technologií tvarování skla zevnitř žhavé baňky, tzv. inside bubble sculpting, jejíž pomocí vytváří jedinečné skulptury a realistické plastiky tváří a figur. V roce 2019 založil na pražské Kampě vlastní sklářské studio Janecký Studio, které nyní navštívil Leonardo DiCaprio.

Informaci o hercově návštěvě zveřejnil na svém instagramovém účtu sám Martin Janecký s poznámkou, že pro něj bylo setkání s Leonardem DiCapriem velkou ctí.

martinjanecky

It was an honour to meet you @leonardodicaprio

10. dubna 2026 v 8:07
O herce je v poslední době zájem, štěstí v osobní setkání má ale málokdo. V poslední době, především v souvislosti s 1. dubnem, se tak vyrojilo hned několik uměle vytvořených fotografií, na nichž je herec zachycen například v hračkářství Hugo chodí bos, na farmářských trzích na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad, kde si „kupoval“ medvědí česnek, nebo v restauraci Brloh Barbecue v Mělníku.

U nás jedl, u nás zase nakupoval. Lidé se předhání o fotky s DiCapriem

Film What Happens at Night bude sledovat americký manželský pár, který kvůli adopci přijede do zasněženého evropského města a ubytuje se v hotelu, který obývají podivné postavy. Kromě DiCapria v něm budou hrát Jennifer Lawrence, Patricia Clarkson nebo Mads Mikkelsen.

Kromě Prahy natáčel Martin Scorsese se štábem také v Úštěku nebo na zámku Ratboř na Kolínsku. Premiéru bude mít film v roce 2027.

Elegán s podmanivým hlasem Jiří Adamíra se narodil před 100 lety

KVÍZ: Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Jak dobře znáte film Ať žijí duchové?

Krakovec dostal střechu také v příběhu filmu Ať žijí duchové, který se zde...

Filmová klasika Ať žijí duchové! má vše, co se vyžaduje od skvěle zvládnuté dětské podívané: vtip, spád, bezprostřední herecké výkony, kopec chytlavých písniček, nezapomenutelné výroky a nenásilné...

KVÍZ: Šarže je hrozná, každej ho pozná. Vyznáte se ve filmech Vlasty Buriana?

Zita Kabátová, Vlasta Burian a Jaroslav Marvan ve filmu Přednosta stanice

S králem komiků Vlastou Burianem a jeho filmy neuděláte chybu ani ve všední den, natož ve svátek. Na Velký pátek se můžete podívat na jeden z jeho nejoblíbenějších kousků Přednosta stanice a při této...

„Vyřešil jsem ho." Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř odvolal svého předchůdce v úřadu Martina Baxu ze správní rady Pražského jara. „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil," komentoval to Klempíř na...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži

Premium
Michael Palin ve snímku Život Briana z roku 1979

Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...

Politický thriller Moloch slaví úspěch. Získal slovenské ocenění Slnko v sieti

Miroslav Donutil jako prezident v minisérii Moloch

Politický thriller Moloch, druhý projekt vlastní tvorby společnosti CANAL+ v České republice, triumfoval na slovenských národních filmových cenách Slnko v sieti. Získal ocenění za nejlepší seriál....

10. dubna 2026  12:12

RECENZE: Paul Simon v Praze vzpomínal na Havla a vrátil Voňkové vypůjčený nástroj

Premium
Americký zpěvák, kytarista a skladatel Paul Simon na prvním ze tří koncertů v...

Americký zpěvák, kytarista a skladatel Paul Simon na prvním ze tří koncertů v pražském Kongresovém centru uhranul skvěle zahranými písničkami, pokorou a nenuceným vtipem. Připomněl také návštěvu...

10. dubna 2026  11:50

Ve věku 68 let zemřel Afrika Bambaataa. Legendu hip hopu provázela obvinění

Hudebník a DJ Afrika Bambaataa

Ve věku 68 let podlehl rakovině DJ, rapper a jedna z klíčových osobností hiphopové kultury Afrika Bambaataa, vlastním jménem Lance Taylor. Jeho odchod potvrdila organizace The Hip Hop Alliance ústy...

10. dubna 2026  11:03

Divákům přelepíme čočky foťáků. Chceme, aby si koncert užili, hlásí Lake Malawi

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou zpěvák Albert Černý a baskytarista Jeroným Šubrt z...

Kapela Lake Malawi se vrací z hor do Prahy. Po netradičním turné po horských chatách, kam nástroje vyvážely sněžné rolby, plánují v Paláci Akropolis zážitek, který v dnešní době nemá obdoby. „Chceme,...

10. dubna 2026

RECENZE: Pentatonix tlačili na pilu. Vokální harmonie topili v teatrálnosti

Premium
Už první minuty koncertu Pentatonix naznačily, v jakém duchu se ponese celý...

Ačkoli americká vokální pětice Pentatonix proslula předělávkami světových hitů, vybudovala si díky nim takovou popularitu, že dokázala slušně zaplnit pražskou O2 arenu. Kdo ale očekával intimní a...

10. dubna 2026  9:30

Nyklová z Ulice, odvážná erotická scéna na začátek. Jaroslava Obermaierová slaví 80

Jaroslava Obermaierová v seriálu Ulice (2023)

Herečka Jaroslava Obermaierová, s níž se diváci na televizních obrazovkách i divadelních prknech setkávají téměř šest desetiletí, slaví 10. dubna kulaté osmdesáté narozeniny. Za svou bohatou kariéru...

10. dubna 2026  8:34

Modiglianiho obraz zabavili nacisté, po soudním sporu se nejspíš vrátí do Francie

Sedící muž s holí od Amadea Modiglianiho

Do Francie by se mohl vrátit po soudním sporu v USA obraz Amedea Modiglianiho s pohnutou historií. Dílo by se mělo vrátit zemědělci, jehož dědečkovi obraz, nyní v odhadované hodnotě 21,5 milionu eur...

10. dubna 2026  7:14

Sice svobodní, ale na vše sami. Nová kniha si bere na mušku náš kult individualismu

Sociolog a publicista Pavel Pospěch (31. března 2026)

Chceme být svobodní, autentičtí, výjimeční. Nová kniha sociologa Pavla Pospěcha ale ukazuje, že tyto ideály z nás dělají osamělé hrdiny, kteří sice mají nekonečné možnosti, ale stále méně jistoty,...

9. dubna 2026  15:14

Colours of Ostrava 2026: Termín, program, vstupenky a praktické informace

Publikum během koncertu Alvara Solera - Colours of Ostrava 2025, třetí den...

Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od 15. do 18. července 2026.

9. dubna 2026  15:11

RECENZE: Stejný hrdina ve stejné situaci. Po filmu Nepela přichází film Šampión

Sportovní komentátor by nejspíše ohlásil, že derby dopadlo nerozhodně. Jak Nepela, který loni v českých kinech našel dvanáct tisíc diváků, tak Šampión, jenž do nich právě vstupuje, totiž líčí...

Billie Jean jako originál? Jaafar Jackson vytáhl strýcův moonwalk ve filmu Michael

Životopisný film Michael amerického režiséra Antoina Fuqua se nezadržitelně blíží na plátna světových kin. Titulní roli krále popu ztvárnil jeho synovec Jaafar, jenž si hravě poradil i s Jacksonovými...

