Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal

Martin Janecký je považován za jednoho z nejlepších sklářských sochařů. Svá díla vystavuje v galeriích a muzeích po celém světě. Se sklem začal pod vedením svého otce pracovat už ve třinácti letech.
Po absolvování Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru získával zkušenosti například v Jižní Africe, Švédsku, Nizozemsku a především v USA.
Proslul především technologií tvarování skla zevnitř žhavé baňky, tzv. inside bubble sculpting, jejíž pomocí vytváří jedinečné skulptury a realistické plastiky tváří a figur. V roce 2019 založil na pražské Kampě vlastní sklářské studio Janecký Studio, které nyní navštívil Leonardo DiCaprio.
Informaci o hercově návštěvě zveřejnil na svém instagramovém účtu sám Martin Janecký s poznámkou, že pro něj bylo setkání s Leonardem DiCapriem velkou ctí.
O herce je v poslední době zájem, štěstí v osobní setkání má ale málokdo. V poslední době, především v souvislosti s 1. dubnem, se tak vyrojilo hned několik uměle vytvořených fotografií, na nichž je herec zachycen například v hračkářství Hugo chodí bos, na farmářských trzích na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad, kde si „kupoval“ medvědí česnek, nebo v restauraci Brloh Barbecue v Mělníku.
|
Film What Happens at Night bude sledovat americký manželský pár, který kvůli adopci přijede do zasněženého evropského města a ubytuje se v hotelu, který obývají podivné postavy. Kromě DiCapria v něm budou hrát Jennifer Lawrence, Patricia Clarkson nebo Mads Mikkelsen.
Kromě Prahy natáčel Martin Scorsese se štábem také v Úštěku nebo na zámku Ratboř na Kolínsku. Premiéru bude mít film v roce 2027.