Nechci si stěžovat, prostě nás čekají těžké časy, říká Martin Finger

„Snažím se proto věci domlouvat opravdu, až když je mohu splnit. A když se to nepovede, strašně tím trpím,“ prozrazuje.

Film Slovo vypráví příběh manželů Václava (Martin Finger) a Věry (Gabriela Mikulková), kteří si dali slovo, že budou stát vždy při sobě a nepřekročí své morální hranice. Doba kolem roku 1968 ale vystavuje jejich vzájemný slib těžkým zkouškám. „Pro mě je důležitá jeho pevnost a neústupnost v zásadních otázkách,“ říká herec o roli, za kterou byl oceněn na karlovarském filmovém festivalu. „Když se něčemu věnujete opravdu naplno, tak to pak logicky něco odnáší. Třeba rodina. To vím z vlastní zkušenosti,“ dodává.

S režisérkou Beátou Parkanovou, se kterou spolupracoval Finger už na filmu Chvilky, pojí společný humor a pohled na svět. „Je mi blízký její přístup k vyprávění příběhů a vnímání lidské duše. Jak dokáže zakomponovat do běžných situací všechna ta obrovská dramata, boje, emoce, radost, smutek, deprese. Ty tam tam všechny někde probíhají pod povrchem, víte o nich, ale necpe vám je nikdo do do hlavy. Je to nenápadné, ale velice silné,“ popisuje.

I díky tomuto přístupu se Parkanová stane po dlouhé době první režisérkou v Činoherním klubu, kde je Martin Finger od roku 2020 uměleckým šéfem. „Volba na ni padla celkem zákonitě, protože způsob vedení herce a pohled na člověka je podobný tomu, co děláme v Činoherním klubu,“ vysvětluje. „Jedna režisérka už tam pracovala. Myslím, že někdy v sedmdesátých nebo osmdesátých letech, v novodobé historii, v té maskulinní společnosti ale dlouho ne,“ přibližuje.

Po peripetiích s covidem, které do chodu uměleckých institucí zasáhly, se bude nyní muset Finger jako umělecký šéf vyrovnat i se zdražováním energií. „V tom nám doba nepřeje. Do provozu divadla se to určitě promítne ve všech směrech. Už nám sebrali část peněz z grantů, ale někteří ho na druhou stranu nedostanou vůbec… Vyústí to v to, že nebude za co vyrábět nové inscenace, lidé nebudou chtít chodit do divadla, ačkoliv my třeba vstupenky nemáme moc drahé. Ale obecně si nechci stěžovat, prostě nás čekají těžké časy,“ míní.

Vychovat si novou generaci

V tuto chvíli Finger společně s kolegy pracuje na generační obměně Činoherního klubu, který před jeho nástupem nebyl v nejlepší formě. „Je spousta výborných herců a hereček, to ale ještě není předpoklad pro to, že s nimi chceme spolupracovat. Důležitý je i osobnostní vklad. A ideální je mít schopné herce i herečky, co jsou schopni zahrát hlavní roli, ale neodmítnou ani malou,“ vysvětluje Finger ve zkratce.

„Už jsem ve věku, kdy herci, na které jsem se díval jako malý, docházejí nebo dávnou jsou v důchodovém věku a tudíž odchází. Tak si říkám, že pak už budeme následovat my a je teď pro to na nás, abychom si vychovali okolo sebe pár mladých lidí, co budou divadlo cítit podobně,“ říká mimo jiné na to, jak sledoval v průběhu let odcházení hereckých legend z prostor Činoherního klubu. V nedávné době šlo například o Petra Nárožného.

Film Slovo vstoupí do kin ve čtvrtek. Příští rok se Martin Finger objeví v dalším filmu Beáty Parkanové Světýlka. Točil se letos v létě. Hlavní hrdinkou příběhu je šestiletá Amálka, kterou čeká nástup do první třídy. Doma však vrcholí krize manželství rodičů a postupně jí do života vnáší nejistotu. Má však dědu a babičku, kteří se snaží situaci zachránit. A právě dědečka ztvární Martin Finger. Konec konců už role Václava ve Slovu byla inspirovaná životem dědečka Parkanové. Stejně tak Světýlka vychází z jejího reálného životního příběhu.