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Kdyby mi řekli, že spolu budeme mít děti, nevěřím, vzpomíná Issová na seznámení

Monika Zavřelová
  14:19

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David Ondříček a Martha Issová (2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jeden potichu, druhý nahlas. Tak se při tvůrčích neshodách dohadují David Ondříček a Martha Issová – a trefně tím potvrzují, jak pravdivý je název jejich nového společného filmu Kluci to vidí jinak než holky. Navzdory vytíženosti obou se mi je povedlo v den premiéry spojit a zeptat se nejen na další filmovou spolupráci, ale taky třeba společné první setkání a fronty do kina.

Tak jako to tedy bylo s těmi dohady?
Martha: Nikdy předtím jsme se nedostali do takového tvůrčího záseku. A hádali jsme se hlavně kvůli mé postavě Kamily. Ze začátku, když David scénář přinesl, mi přišlo, že jen všechno vytrpí a neprožije žádný příběh.

David: Všechno, co teď řeknu, bude použito proti mně, viď? (směje se) Ale zkusím to i tak. Samozřejmě si zpětně myslím, že Martha měla pravdu... ale taky si myslím, že tehdy trochu čekala, že bude hrát něco vychýlenějšího jako ostatní, protože ty další figury, především kluci, jsou trochu bizarní. Kamila je oproti nim rovná.

Martha si vždycky myslí, že jsem fanoušky toho filmu zaplatil. Já sám ho dlouho neviděl a mám z něj vlastně trochu celoživotní komplex. Všichni lidé kolem mě tehdy řekli, že je blbý, a že je to kravina a že ode mě čekali něco lepšího. Tak jsem se na něj už nepodíval. Vlastně se trochu stydím na něj podívat.

David Ondříček

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