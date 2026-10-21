Tak jako to tedy bylo s těmi dohady?
Martha: Nikdy předtím jsme se nedostali do takového tvůrčího záseku. A hádali jsme se hlavně kvůli mé postavě Kamily. Ze začátku, když David scénář přinesl, mi přišlo, že jen všechno vytrpí a neprožije žádný příběh.
David: Všechno, co teď řeknu, bude použito proti mně, viď? (směje se) Ale zkusím to i tak. Samozřejmě si zpětně myslím, že Martha měla pravdu... ale taky si myslím, že tehdy trochu čekala, že bude hrát něco vychýlenějšího jako ostatní, protože ty další figury, především kluci, jsou trochu bizarní. Kamila je oproti nim rovná.
Martha si vždycky myslí, že jsem fanoušky toho filmu zaplatil. Já sám ho dlouho neviděl a mám z něj vlastně trochu celoživotní komplex. Všichni lidé kolem mě tehdy řekli, že je blbý, a že je to kravina a že ode mě čekali něco lepšího. Tak jsem se na něj už nepodíval. Vlastně se trochu stydím na něj podívat.