Ke kariéře se v noci nepřitulíte. Před sto lety se narodila ikonická Marilyn Monroe

Autor: ,
  7:11
Před sto lety se narodila herečka a zpěvačka Marylin Monroe, blonďaté ztělesnění hvězdného lesku hollywoodských filmů 50. let 20. století. Dodnes zůstává vizuální ikonou a inspirací pro mnoho umělců od Andyho Warhola až po současné tvůrce. Je ale i symbolem střetu mezi iluzí slávy a krutou realitou lidské osamělosti.
Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959) | foto: Profimedia.cz

Tony Curtis zazářil v komedii Někdo to rád horké po boku Marilyn Monroe....
Její veřejná poctivost a přiznání, i když jí to filmový byznys rozmlouval,...
Focení se odehrálo 27. května 1949, před 75 lety. Trvalo dvě hodiny, kromě...
Pod oslnivou image se skrývala žena plná rozporů. Ikonické filmové role, bouřlivé soukromé vztahy s vlivnými muži a předčasná, záhadami opředená smrt v pouhých 36 letech ji transformovaly z pouhé celebrity na nesmrtelný mýtus. A její příběh uchvacuje a dráždí i po rovném století, které 1. června uplyne od jejího narození.

„Nevadí mi žít v mužském světě, pokud v něm mohu být ženou,“ prohlásila diva, který zůstává v paměti filmových diváků nejvíce jako krásná Sugar ve slavném snímku Někdo to rád horké (1959) za který získala Zlatý glóbus. Celkem natočila na tři desítky filmů. Ale ještě více než herecké výkony, poutaly pozornost médií její četné milostné aféry, údajně i s prezidentem Johnem F. Kennedym.

Narodila se jako Norma Jeane Bakerová v kalifornském Los Angeles psychicky labilní matce Gladys. Otce nikdy nepoznala. Několik let strávila u příbuzných, pěstounů. Za druhé světové války pracovala v továrně na padáky. Tam ji nafotil armádní fotograf David Connover v pracovní kombinéze a nabídl jí další spolupráci.

Rudým fixem přeškrtla své poslední snímky, pár týdnů na to i svůj život

V roce 1946 podepsala smlouvu s filmovou společností 20th Century Fox, odbarvila si vlasy na blond a zvolila umělecké jméno Marilyn Monroe. Mezi její první filmy patřily tituly Vše o Evě nebo V osidlech noci. Výrazný úspěch zaznamenala i v modelingu, v roce 1953 zamávala všem mužům z obálky tehdy nového časopisu Playboy. A v muzikálu Páni mají radši blondýnky z téhož roku poprvé prokázala komediální talent – zpívala i tančila. Následující rok se podruhé vdala, ale divoké manželství s baseballovou hvězdou Joem DiMaggiem nevydrželo ani rok.

Jejím prvním manželem byl policista James Dougherty, kterého si vzala jako šestnáctiletá, ještě pod svým původním jménem. Byl to údajně sňatek z rozumu, který ji měl jako nezletilou uchránit před pobytem v sirotčinci, který jí vážně hrozil. Manželství vydrželo čtyři roky, během nichž Dougherty bojoval v Pacifiku a Marilyn rozjížděla kariéru jako modelka. A pak přišel přední americký dramatik Arthur Miller, který manželství s ní označil za „nejlepší i nejhorší časy“

Jako Millerova manželka natočila Marilyn slavný snímek Někdo to rád horké a prožívala dobu své největší slávy, která ji současně i drtila. Později se snažila změnit image povrchní blondýnky i vymanit z područí Hollywoodu. Založila vlastní produkční společnost Marilyn Monroe Productions, v jejíž produkci vznikl film Princ a tanečnice (1957). Scénář k poslednímu snímku Mustangové (1961), v němž hrála po boku Montgomeryho Clifta a Clarka Gablea, pro ni napsal Arthur Miller.

Průvan zvedl šaty a z Marilyn se stala bohyně. Jenom její manžel zuřil

„Sváří se ve mě mnoho osobností a jde z nich na mě hrůza,“ říkávala Marilyn. Sama, opuštěná, se hroutila do zoufalství, selhávala v práci.

„Kariéra je báječná věc, ale když je v noci zima, člověk se k ní nemůže přitulit.“ Psychické problémy zaháněla alkoholem a prášky na spaní – a právě barbituráty ji nakonec připravily o život. Slavná diva byla 5. srpna 1962 nalezena mrtvá ve svém kalifornském domě. Podle oficiální zprávy se jednalo „pravděpodobně o sebevraždu“.

Její skon dodnes provázejí pochybnosti. Neobvykle velké množství léků, nalezených v její krvi, a nejasnosti při vyšetřování podporovaly četné konspirační teorie o vraždě. Rovněž pokusy o znovuotevření vyšetřování po dvaceti letech od její smrti ztroskotaly.

Hereččinu osobnost připomněla v roce 2013 putovní výstava na Pražském hradě s názvem Marilyn, sestavená k 50. výročí jejího úmrtí. Návštěvníci si mohli prohlédnout kolekci kostýmů a bot z filmů i z osobního života herečky, sestavenou ze sbírek soukromých sběratelů z celého světa, známé i dosud nepublikované fotografie, úryvky z jejích deníků, poezie a ukázky z filmů, jež jí přinesly věhlas.

Pozornost poutají i předměty s Marilyn Monroe spojené. V listopadu 2016 se například vydražily šaty, ve kterých v roce 1962 zpívala prezidentu Johnu F. Kennedymu k narozeninám, za 4,8 milionu dolarů. A v květnu 2022 se v aukční síni Christie’s v New Yorku prodal její slavný portrét od Andyho Warhola za 195 milionů dolarů, což byla nejvyšší cena, za níž se dosud vydražilo jakékoliv dílo z 20. století.

