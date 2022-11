Vlídná, noblesní, ale věděla, co chce, vzpomínají herci na Poledňákovou

„Hrál jsem u ní ve filmu Líbáš jako ďábel,“ vzpomněl režisér a herec Jakub Kohák na snímek z roku 2012, který byl zároveň režisérčiným posledním počinem.

„A z toho, jak se chovala na place, jsem získal dojem, že je to velmi precizní režisérka, která má jasnou představu, jak by to celé mělo vypadat, a dokáže to přesně a srozumitelně vysvětlit. Mimo práci jsem ji vnímal jako velmi laskavou, veselou a zábavnou ženu,“ dodal Kohák.

Herečka Sabina Laurinová se objevila v komedii Jak se krotí krokodýli, která měla po letech volně navázat na veleslavnou dvojici filmů Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny.

„Je mi to moc líto, s ní odešel kus mého dětství. A nejen mého, na jejích krásných rodinných komediích vyrůstaly generace diváků,“ uvedla herečka.

„Jako režisérka byla nesmírně vlídná, noblesní, zároveň ale velmi přesně věděla, co chce, a dovedla si za tím jít. Podle mého její filmy nestárnou, jsou nadčasové. Nejde v nich o dobu, v níž vznikaly a odehrávají se, ale především o vztahy,“ doplnila Laurinová.

Režisérka Marie Poledňáková zemřela ve věku 81 let. Proslavila se především rodinnými komediemi. Vedle již zmíněných je třeba zmínit ještě film S tebou mne baví svět, který před lety vyhrál anketu o českou komedii století.