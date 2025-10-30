Maria Riva, jediná dcera Marlene Dietrichové, zemřela ve věku 100 let

  18:02
Ve věku sto let zemřela Maria Riva, jediná dcera Marlene Dietrichové. Naturalizovaná Američanka byla v 50. letech minulého století pracovně spjatá s televizí CBS – dvakrát dostala nominaci na cenu Emmy. V roce 1992 vydala paměti o své matce. „Svou matku jsem nikdy neměla ráda:“ V tomto duchu se nesly její vzpomínky.

Filmová herečka a šansoniérka Marlene Dietrichová s dcerou Marií. | foto: ČTK

V roce 1934 si s matkou zahrála hlavní roli ve filmu Josefa von Sternberga Šarlatová císařovna, kde Maria hrála mladou Kateřinu Velikou a Marlene Dietrichová dospělou císařovnu. Objevila se i v dalších filmech, ale zůstala spíš slavná jako dcera filmové divy.

Měla jen v menších rolích v televizních inscenacích společnosti CBS. V roce 1988, ve věku 63 let, se naposledy objevila ve filmu.

Znásilnila ji žena. Maria Riva oporu v matce Marlene Dietrichové nenašla

Dcera se v pamětní knize vypořádala se svou matkou jako s bezohlednou a panovačnou ženou, královnou, která musela mít kolem sebe neustále družinu služebníků – včetně manžela Rudolfa Siebera, dcery a mnoha milenců i milenek. Ti všichni museli žít jen pro její rozmary a za tuto oddanost je Dietrichová soustavně ničila a doháněla k šílenství.

Poslední měsíce Dietrichové popsala jako trudný život – herečka již nevycházela z pařížského bytu a oddávala se alkoholu v kombinaci se sedativy a analgetiky.

