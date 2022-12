Zemřela Mária Kráľovičová, první slovenská televizní herečka

Mária Kráľovičová se stala členkou první slovenské scény 1. ledna 1948 a působila zde nepřetržitě až do ledna 2022. Kariéru navíc začala hned v srpnu po skončení druhé světové války, kdy nastoupila do angažmá v Martině. Svou hereckou kariéru zahájila na základě inzerátu shánějícího herečky do slovenských divadel. V následném konkurzu pak zaujala předního slovenského divadelníka Andreje Bagara.

Web SME.sk upozorňuje, že Kráľovičová se stala historicky první slovenskou televizní herečkou, když ji v roce 1957 obsadil režisér Ján Roháč spolu s Elem Romančíkem do televizní inscenace Do videnia, Lucienne! Z prvního slovenského televizního filmu není zachován žádný záznam.

Na filmovém plátně se herečka ovšem objevila už o sedm let dříve, když si zahrála v budovatelském filmu Priehrada. Následoval sportovní snímek Skalní v ofsajde, seriál Príbehy lepšej spoločnosti či další televizní počiny Cid, Buddenbrookovci či Višňový sad. Před kamerou zůstala aktivní až do roku 2010.

Herečka se pro svůj přednes věnovala taktéž rozhlasové tvorbě a recitování poezie, slovenskou tvorbu takto prezentovala na výstavě Expo v Bruselu a Montrealu.