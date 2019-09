Herci plakali, diváci tleskali vestoje, líčí Marhoul reakce z Benátek

Můžete popsat bezprostřední reakce po projekci?

Na filmu pracovaly stovky lidí, proto má dlouhé titulky. Po celou dobu lidé tleskali vestoje, obrácení směrem k balkonu, kde jsme seděli, dobrých osm minut. Teď mi napovídá kameraman Vladimír Smutný, že to bylo deset minut.

Odešel stejně jako při novinářské projekci někdo ze sálu?

Ano, a tak je to správně, ne každý to unese. Odešlo tak sedm osm lidí, v sále jich sedělo dvanáct set, to je myslím dobrý poměr.

Jak reagovali vaši zahraniční herci?

Snad se nebudou zlobit, když to řeknu. Všichni plakali.

A představitel hlavní dětské role Petr Kotlár? Na tiskové konferenci chyběl.

Petr film neviděl. Absolvoval s námi všechny oficiality, focení, slavnostní úvody a závěry, ale na projekci jsem ho nepustil. To není možné. Bylo to mé rozhodnutí, jestli ho rodiče vezmou do kina v Česku, to už je na nich.

Viděl jste už nějaký film, který s Nabarveným ptáčetem soupeří?

Ne, mám tak nabitý program, že nestačím chodit do kina, ani na soutěž.

Věnujete se prodeji snímku do zahraničí?

To má na starost má obchodní agentka, ale samozřejmě prodej do značné míry ovlivní, jak dopadneme v Benátkách.

Co říkáte prvním zahraničním recenzím?

Guardian dal pět hvězdiček, Variety píše o mistrovském díle...

Já četla i několik výhrad, ale vesměs všichni pějí chválu na kameru.

Jistě, je to životní dílo Vladimíra Smutného. Bohužel Benátky cenu za kameru nedávají, ale vůbec bych se nedivil, kdyby dostal Oscara, zaslouží si ho. Ovšem to by nejprve musela Nabarvené ptáče vyslat do oscarové bitvy naše filmová akademie a pak mu dát nominaci akademie americká.

Vstupenka do Ameriky vede přes festival v Torontu, kde Nabarvené ptáče také hrají. Poletíte tam?

Ne, to nestihnu. V Benátkách budu až do neděle, ve středu chci být na pražské premiéře a v Torontu jsme na programu v pondělí. Tam nás bude zastupovat herec Stellan Skarsgard.

Mimochodem, máte na svém slavném festivalovém večeru svůj pověstný kovbojský klobouk?

Nemám, nehodil by se ke smokingu, který jsem dostal od firmy Blažek se slevou. Ale Vladimír Smutný má svůj slamák a mává jím domů na pozdrav.