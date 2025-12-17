Václav Marhoul točí v Los Angeles film s americkými hvězdami

Točí se ve společnosti Bonfire Legend pod vedením producenta Dallase Sonniera v ateliérech v Los Angeles, kde byly vybudovány veškeré dekorace a kulisy. Poslední klapka padne před Vánocemi, do americké i světové distribuce včetně Česka by měl film vstoupit v září roku 2026.
„Po režijní stránce je to pro mě skutečně velká výzva, realizačně jde totiž o naprostý opak Nabarveného ptáčete. Zatímco tam byl důraz kladen především na obraz a minimum dialogů, zde je celý děj primárně vystavěn na dialozích a odehrává se výhradně v interiérech,“ uvedl Marhoul.
„Zároveň zpracovávám žánr, který jsem doposud nedělal, což je pro mě osobně velmi obohacující,“ dodal Marhoul. „Stejně jako u každého z mých předešlých filmů se znovu ocitám v absolutně jiné a doposud nepoznané rovině tvorby, která má své specifické nároky i úskalí.“
Kameru má na starosti Peter Menzies Jr., držitel Oscara za kameru k filmu Šílený Max: Zběsilá cesta. Autorem výpravy je Vincent Reynaud, kostýmní výtvarnicí Emma Flemingová, o masky se stará Jeff Dawn. Postprodukce přijdou na řadu po Novém roce v Praze, kdy se střihu ujme Luděk Hudec a zvuku Pavel Rejholec ze společnosti Soundsquare.