Marhoul natočil v Hollywoodu stalinské drama Doznání. Do Česka dorazí v lednu

Moskva, rok 1938. Věznice Lubjanka je srdcem sovětské NKVD tajné policie, temnoty a represí. Právě tam umístil scenárista Ben Shapiro příběh zkoumající, zda se morálních hodnot má člověk držet i za cenu vlastního života, natož svých blízkých, a jestli si lze zachovat lidskou důstojnost i ve chvíli, kdy je zcela vydán napospas nemilosrdnému stalinskému režimu.
Snímek Doznání vznikl v produkci americké společnosti Bonfire Legend pod vedením producenta Dallase Sonniera. Natáčel se po pouhých čtyřech měsících příprav loni v prosinci v ateliérech Santa Clarita Studios u Los Angeles, kde byly vybudovány veškeré dekorace.
Za kamerou stál Peter Menzies Jr., kostýmy navrhla Emma Flemingová, scénografii měl na starosti Vincent Reynaud a masek se ujal Jeff Dawn. Film se snímal v širokoúhlém formátu na klasický 35mm negativ, dokončil se v Praze. Střihu se ujal Luděk Hudec, obrazových úprav studio UPP a zvuku Pavel Rejholec ze společnosti Soundsquare.
„Z režijního hlediska, a nejen z něj, pro mě Doznání a natáčení v Hollywoodu představovaly skutečně obrovskou výzvu,“ potvrdil Marhoul, který se tak od dob Formana stal dalším českým režisérem režírujícím v USA.
„Pustil jsem se, ostatně jako vždy, do žánru, který jsem doposud nevyzkoušel. V tomto případě jde o komorní a intimní psychologické drama, jehož děj stojí výhradně na dialozích. Mou představu mi pomohl naplnit skvělý štáb a především vynikající herci.“
V hlavních rolích se vedle již dříve oznámených hvězd Roba Lowea a na Oscara nominované Jennifer Jason Leighové představí James Franco a Nick Nolte. „Je to neuvěřitelný příběh o lidském duchu a jeho přežití tváří v tvář těm, kteří by rádi zlomili lidskou důstojnost,“ popsal snímek Lowe.
Shapiro vyzdvihl spolupráci s těmi nejlepšími. „Byla opravdu čest pracovat s herci nominovanými na Oscara, Emmy či Zlatý glóbus a s jedním z nejvýznamnějších světových režisérů. Doznání je mimořádně krásné a upřímné dílo zakořeněné ve víře, morálce, utrpení a v tom, co znamená být svobodným a slušným člověkem. Jsem na ně nesmírně hrdý.“
Doznání je v pořadí čtvrtým celovečerním snímkem Václava Marhoula. Po debutové komedii Mazaný Filip a válečném dramatu Tobruk následoval mezinárodně mimořádně úspěšný film Nabarvené ptáče, který měl premiéru v Benátkách, byl zařazen do výběru na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film a dostal devět cen Český lev.