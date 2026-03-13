Mozek tvoří postavy sám. Epstein nejen o tom, proč neumí vymyslet složité příběhy

Marek Epstein | foto: Lukáš Oujeský / ČT / archiv

Pavla Matějů
  11:00
Jak by se každý z nás chybujících a co chvíli se topících v obavách zachoval vůči mocenské přesile, která lidem bere svobodu? Jako srab, nebo jako frajer? Obdivujeme ty druhé, ochotné obětovat za základní potřebu lidstva i svůj život. I když mohou být poraženi, nejsou poníženi. „Ti mě fascinují. A zároveň mě trápí představa, že bych byl třeba srab,“ říká Marek Epstein, spisovatel a filmový scenárista.

Mozek tvoří postavy sám. Epstein nejen o tom, proč neumí vymyslet složité příběhy

Marek Epstein

13. března 2026

