Protagonista vašeho nejnovějšího románu Koketérie sice v osobním životě selhává, ale za svobodu je bez přemýšlení i proti beznadějné přesile zla ochotný položit život. Svoboda je víc než život?
Udivuje mě, jak miliardy lidí na světě usilují o lepší časy, a když nastanou, titíž lidé se přesvědčí, že tohle ještě není štěstí. A že se mají vlastně zle. Zvolí si do čela ty nejhlučnější, jimiž donedávna opovrhovali, a uvěří, že přijdou zázraky. Marně. A takhle se to táhne lidskou civilizací tisíce let. A za vlád velkohubých se vždycky začnou objevovat lidé ochotní obětovat něco tak fatálního jako život, aby se časy znovu posunuly kupředu. Ti mě fascinují. A zároveň mě rozčiluje nejistota, kde bych stál já. Trápí mě představa selhání a možnost, že bych byl spíš srab než frajer. Moji hrdinové tohle váhání řeší se mnou a trochu za mě.
Ambice je skvělá, ale nebezpečná věc. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že ty největší projekty většinou nevyjdou.